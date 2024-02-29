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    Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan Samsung Galaxy A35 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmış durumda.
    Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yıl beklendiği gibi Galaxy A serisine yeni modeller ekleyecek. Serinin sevilen modellerinden olan Galaxy A34 ve A54 modellerinin ilerleyen haftalarda Galaxy A35 5G ve Galaxy A55 5G olarak yenilenmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmış durumda.

    Galaxy A35 özellikleri

    Galaxy A35, selefine göre büyük tasarım değişiklikleri ile gelmeyecek olsa da Samsung’un 2024 tasarım diline uygun olacak. Telefonun çerçeveleri düz olarak tasarlanırken cihazın ön yüzünde çentikli ekran yerine delikli ekran kullanılacak. Donanım tarafındaysa Galaxy A35, gücünü Exynos 1380 işlemciden alacak. Buna ek olarak 6GB ile 8GB RAM seçenekleri olacak. Bu iki RAM seçeneği sırasıyla 128 GB ve 256 GB dahili depolamayla desteklenecek. Ayrıca 1TB’a kadar microSD kart desteği de bulunacak.

    Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında ise 6,6 inç Full HD+ (2380 x 1080) Super AMOLED ekran bulunacak. Bu ekran, 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere Galaxy A35’ina raksında üçlü kamera kurulumu bulanacak: 50 MP ana kamera (f/1,8 diyafram açıklığı), 8 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro (f/2,4 diyafram açıklığı) kamera. Öne bakan kamera ise 13 MP f/2,2 sensör olacak.

    Telefon aynı zamanda suya ve toza dayanıklılık açısından IP67 sertifikasına sahip olacak. Gerekli olan enerji ihtiyacı ise 25W hızlı şarj özellikli 5000mAh batarya tarafından karşılanacak. Cihaz, OneUI 6.1 ve Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Samsung Galaxy A35 , 161,7 x 78 x 8,2 mm ölçülerinde, 209 gram ağırlığında olacak.

    Galaxy A35 fiyatı

    Galaxy A35’in dört renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Bu renklerin Mavi, Sarı, Lila ve Lacivert olacağı söyleniyor. Fiyat tarafında ise 6GB RAM modeli Avrupa'da 389 euro, 8GB RAM modeli ise 459 euro fiyat etiketine sahip olacak. Çıkış tarihi noktasında net bilgiler yok ancak Galaxy A34 ve Galaxy A54, Mart 2023’te çıkmıştı ve muhtemelen yeni modellerde mart ayı içerisinden çıkış yapacak.        

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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