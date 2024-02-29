Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yıl beklendiği gibi Galaxy A serisine yeni modeller ekleyecek. Serinin sevilen modellerinden olan Galaxy A34 ve A54 modellerinin ilerleyen haftalarda Galaxy A35 5G ve Galaxy A55 5G olarak yenilenmesi bekleniyor. Bu bağlamda Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmış durumda.

Galaxy A35 özellikleri

Galaxy A35, selefine göre büyük tasarım değişiklikleri ile gelmeyecek olsa da Samsung’un 2024 tasarım diline uygun olacak. Telefonun çerçeveleri düz olarak tasarlanırken cihazın ön yüzünde çentikli ekran yerine delikli ekran kullanılacak. Donanım tarafındaysa Galaxy A35, gücünü Exynos 1380 işlemciden alacak. Buna ek olarak 6GB ile 8GB RAM seçenekleri olacak. Bu iki RAM seçeneği sırasıyla 128 GB ve 256 GB dahili depolamayla desteklenecek. Ayrıca 1TB’a kadar microSD kart desteği de bulunacak.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında ise 6,6 inç Full HD+ (2380 x 1080) Super AMOLED ekran bulunacak. Bu ekran, 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere Galaxy A35’ina raksında üçlü kamera kurulumu bulanacak: 50 MP ana kamera (f/1,8 diyafram açıklığı), 8 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro (f/2,4 diyafram açıklığı) kamera. Öne bakan kamera ise 13 MP f/2,2 sensör olacak.

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Telefon aynı zamanda suya ve toza dayanıklılık açısından IP67 sertifikasına sahip olacak. Gerekli olan enerji ihtiyacı ise 25W hızlı şarj özellikli 5000mAh batarya tarafından karşılanacak. Cihaz, OneUI 6.1 ve Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Samsung Galaxy A35 , 161,7 x 78 x 8,2 mm ölçülerinde, 209 gram ağırlığında olacak.

Galaxy A35 fiyatı

Galaxy A35’in dört renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Bu renklerin Mavi, Sarı, Lila ve Lacivert olacağı söyleniyor. Fiyat tarafında ise 6GB RAM modeli Avrupa'da 389 euro, 8GB RAM modeli ise 459 euro fiyat etiketine sahip olacak. Çıkış tarihi noktasında net bilgiler yok ancak Galaxy A34 ve Galaxy A54, Mart 2023’te çıkmıştı ve muhtemelen yeni modellerde mart ayı içerisinden çıkış yapacak.

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Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı