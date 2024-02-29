Samsung Galaxy A35 özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Galaxy A35 özellikleri
Galaxy A35, selefine göre büyük tasarım değişiklikleri ile gelmeyecek olsa da Samsung’un 2024 tasarım diline uygun olacak. Telefonun çerçeveleri düz olarak tasarlanırken cihazın ön yüzünde çentikli ekran yerine delikli ekran kullanılacak. Donanım tarafındaysa Galaxy A35, gücünü Exynos 1380 işlemciden alacak. Buna ek olarak 6GB ile 8GB RAM seçenekleri olacak. Bu iki RAM seçeneği sırasıyla 128 GB ve 256 GB dahili depolamayla desteklenecek. Ayrıca 1TB’a kadar microSD kart desteği de bulunacak.
Telefon aynı zamanda suya ve toza dayanıklılık açısından IP67 sertifikasına sahip olacak. Gerekli olan enerji ihtiyacı ise 25W hızlı şarj özellikli 5000mAh batarya tarafından karşılanacak. Cihaz, OneUI 6.1 ve Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Samsung Galaxy A35 , 161,7 x 78 x 8,2 mm ölçülerinde, 209 gram ağırlığında olacak.
Galaxy A35 fiyatı
Galaxy A35’in dört renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Bu renklerin Mavi, Sarı, Lila ve Lacivert olacağı söyleniyor. Fiyat tarafında ise 6GB RAM modeli Avrupa'da 389 euro, 8GB RAM modeli ise 459 euro fiyat etiketine sahip olacak. Çıkış tarihi noktasında net bilgiler yok ancak Galaxy A34 ve Galaxy A54, Mart 2023’te çıkmıştı ve muhtemelen yeni modellerde mart ayı içerisinden çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.