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    Samsung Galaxy A36'nın üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un orta seviye yeni modeli Galaxy A36'nın üç boyutlu görüntüleri ortaya çıktı. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen telefon neler sunacak?                
    Samsung Galaxy A36'nın üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıkt Tam Boyutta Gör
    Samsung'un orta seviye yeni modeli Galaxy A36'nın üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen telefonun tasarımı Galaxy A56 ile oldukça benzerlik gösteriyor.

    2025 yılında çıkacak olan Galaxy A serileri, geçtiğimiz yılki tasarım anlayışını koruyor ancak kamera tasarımları farklılık gösteriyor. Alt alta sıralanmış üç bağımsız kameradan oluşan tasarım yerini hap şeklinde bir kamera adasına bırakıyor. Ön tarafta ise kamera deliği ve nispeten kalın çerçeveler dikkati çekiyor.

    Samsung Galaxy A36 beklenen özellikler

    Galaxy A36'nın selefinden biraz büyük olan 6,64 inç OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geinş açı kamera ve 5 MP makro kameradan oluşan kamera kurulumunun korunması bekleniyor.

    Galaxy A36'nın selefinden farklı olarak Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor. Galaxy A35'te Exynos 1380 yonga setinin kullanıldığını belirtelim. 5.000 mAh bataryanın korunacağı belirtilirken, şarj hızının 25W'tan 45W'a çıkacağı iddia ediliyor.

    Samsung Galaxy A36'nın, diğer kardeşleri Galaxy A56 ve A26 ile beraber Mart ayında tanıtılması bekleniyor.

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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