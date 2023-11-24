Samsung Galaxy S21 için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellenmesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung, telefonlarına Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini vermeye devam ediyor. Son olarak global Galaxy S21 kullanıcıları için yazılımın kararlı sürümü yayınlandı.

Samsung Galaxy S21 için Android 14 hazır

Android 14 temelli One UI 6.0 güncellemesi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modelleri için G99xBXXU9FWK2 firmware versiyonuyla geldi. 2.28 GB büyüklüğündeki güncelleme ilk olarak Avrupa'da İsviçre'de dağıtıma sunuldu. Güncelleme zaman içinde diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak.

Güncellemenin gelip gelmediğini manuel kontrol etmek için telefonda Ayarlar » Yazılım Güncelleme » İndir ve yükle yönergelerini izleyebilirsiniz.

One UI 6.0 güncellemesinde yeni sorun: Ekran Yanması 1 gün önce eklendi

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung Galaxy S21 için Android 14 güncellenmesi yayınlandı