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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A52'nin render görüntüsü, telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor

    Samsung, orta seviye yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy A52 isimli akıllı telefonun render görüntüleri, Evan Blass tarafından ortaya çıkarıldı.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy A52'nin render görüntüsü, telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor
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    Samsung'un yaklaşmakta olan yeni orta seviye telefonu Galaxy A52'nin render görüntüleri sektördeki önemli isimlerden Evan Blass tarafından sızdırıldı. Render görüntü, cihazın bir önceki model olan Galaxy A51 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı"

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    Dörtlü arka kamera kurulumuyla gelecek

    Samsung Galaxy A52, ön kamera için ayrılmış delik ekran tasarımına sahip. Telefonun sağ tarafında ses ayar düğmeleri ve onun altında yüksek ihtimal parmak izi sensörünün entegre edildiği güç düğmesi yer alacak. Arka tarafta çıkıntı şeklinde yer alan LED flaşlı dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

    Mart 2021'de piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A52'nin hem 5G hem de 4G versiyonunun olacağı düşünülüyor. 4G versiyonun Snapdragon 720, 5G versiyonun ise Snapdragon 750 yonga setinden güç alması bekleniyor.

    Samsung Galaxy A52'nin 6.5 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği düşünülüyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda 64MP birincil lens, 12MP ultra geniş lens, birer adet 5MP makro ve derinlik sensörünün yer alması bekleniyor. Daha önceki sızıntılar cihazın Android 11 işletim sistemini çalıştıracağını ve telefonun, 6GB / 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama seçenekleriyle geleceğini gösteriyor.

    Telefonun 4G varyantının 369 Euro'dan, 5G varyantının ise 459 Euro'dan başlaması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/29/official-renders-of-the-samsung-galaxy-a52-have-appeared/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    2 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    elophidae (Yavuz Ell) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oo. Baya bi yenilikçi olmuş tasarımı
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    S21 alacağına bunu al, paradan tasarruf etmiş olursun.
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