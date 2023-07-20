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    Samsung Galaxy A54 5G: Sınıfının en iyi ekranı

    Uzunca bir süredir ekran rekabetinde önde olan Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A54 5G ile kullanıcılara 6.4 inçlik 120Hz Super AMOLED bir ekran deneyimi sunuyor.
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    Samsung Galaxy A54 5G: Sınıfının en iyi ekranı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A54 5G, 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) sahip 6,4 inçlik Super AMOLED ekranla geliyor. Piksel yoğunluğu 403 ppi ve maksimum parlaklık ise 1000 nit.

    Akıllı telefonda kullanım senaryolarına, uygulamalara ve enerji tasarrufuna bağlı olarak 120Hz ve 60Hz arasında otomatik geçiş özelliği mevcut. Adaptif 120 Hz'lik kullanım sunuyor, ancak kullanıma bağlı olarak bu frekans 60Hz'e kadar düşebiliyor. Ön kamera ise diğer A serisi cihazlarda olduğu gibi su damlası çentiğinde değil, ayrı bir delikte yer almakta.

    Samsung Galaxy A54 5G: Sınıfının en iyi ekranı Tam Boyutta Gör

    Optik parmak izi tarayıcı ve AOD desteği

    Maksimum parlaklık son derece tatmin edici ve bu nedenle akıllı telefon doğrudan güneş ışığı altında kolayca kullanılabiliyor. Görüntüleme açıları iyi ve Samsung Galaxy A54 5G ek ayarlarla birlikte Always-on-Display desteği de sunuyor.

    Samsung Galaxy A54 5G: Sınıfının en iyi ekranı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A54 5G ekranında yerleşik bir optik parmak izi tarayıcısı var. Hızlı ve sorunsuz çalışıyor ve alt kenara oldukça yakın yerleştirilmiş. Sensörün, diğer markaların daha pahalı modellerine göre çok daha hızlı olduğu da söylenebilir.

    Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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    cip nasıl olunur referans kontrolü sonrası aranmamak tyt fen kolay konular kron mu salcano mu sevk tarihi mi katılacağı tarih mi

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