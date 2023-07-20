Samsung Galaxy A54 5G: Sınıfının en iyi ekranı

Akıllı telefonda kullanım senaryolarına, uygulamalara ve enerji tasarrufuna bağlı olarak 120Hz ve 60Hz arasında otomatik geçiş özelliği mevcut. Adaptif 120 Hz'lik kullanım sunuyor, ancak kullanıma bağlı olarak bu frekans 60Hz'e kadar düşebiliyor. Ön kamera ise diğer A serisi cihazlarda olduğu gibi su damlası çentiğinde değil, ayrı bir delikte yer almakta.
Optik parmak izi tarayıcı ve AOD desteği
Maksimum parlaklık son derece tatmin edici ve bu nedenle akıllı telefon doğrudan güneş ışığı altında kolayca kullanılabiliyor. Görüntüleme açıları iyi ve Samsung Galaxy A54 5G ek ayarlarla birlikte Always-on-Display desteği de sunuyor.
Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)