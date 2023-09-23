Samsung Galaxy A55 geliyor: Exynos 1480 işlemci ve 50 MP ana kamera

Güney Koreli şirket bu durumun farkında olsa da pek önemsemiyormuş gibi bir durum var. Zira Samsung'un Exynos yonga setinden güç alan bir başka model daha piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy A55 isimli akıllı telefondan bahsediyoruz.
S5E8845 kodlu yonga seti
GalaxyClub web sitesinin elde ettiği bilgilere göre önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapması beklenen Galaxy A55, Exynos 1480 işlemciye sahip olacak. Hollanda merkezli internet sitesi cihazın S5E8845 kod adlı bir işlemci ile test edildiğine dair kanıtlar buldu.
Galaxy A55'in tıpkı selefi gibi 50 megapiksel ana kamera içermesi bekleniyor. Yardımcı sensörler ve ön kamera ile ilgili henüz bilgi yok. Önümüzdeki haftalarda cihazın sertifikasyon sitelerinde görünmesi sayesinde yeni detaylar öğrenme şansımız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.