Samsung Galaxy A55 geliyor: Exynos 1480 işlemci ve 50 MP ana kamera

Tam Boyutta Gör Samsung orta sınıf akıllı telefonlarının çoğunda yıllardır Exynos yonga setini kullanıyor. Galaxy A50, Galaxy A53 ve bu yıl piyasaya sürülen Galaxy A54 modellerini buna örnek gösterebiliriz. Ancak bazı kullanıcılar Samsung'un işlemcileri yerine Qualcomm çözümlerini tercih edebiliyor.

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Güney Koreli şirket bu durumun farkında olsa da pek önemsemiyormuş gibi bir durum var. Zira Samsung'un Exynos yonga setinden güç alan bir başka model daha piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy A55 isimli akıllı telefondan bahsediyoruz.

S5E8845 kodlu yonga seti

GalaxyClub web sitesinin elde ettiği bilgilere göre önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapması beklenen Galaxy A55, Exynos 1480 işlemciye sahip olacak. Hollanda merkezli internet sitesi cihazın S5E8845 kod adlı bir işlemci ile test edildiğine dair kanıtlar buldu.

Tam Boyutta Gör Bu noktada Exynos 1280'in kod adının S5E8825 olduğunu, Exynos 1380'in ise S5E8835 olarak tanımlandığını hatırlatalım. Dolayısı ile bu mantığa göre S5E8845 kodlu yonga setinin Exynos 1480'i ifade ettiği düşünülüyor. İşlemcinin şirket içinde Rose olarak anıldığını belirtelim.

Galaxy A55'in tıpkı selefi gibi 50 megapiksel ana kamera içermesi bekleniyor. Yardımcı sensörler ve ön kamera ile ilgili henüz bilgi yok. Önümüzdeki haftalarda cihazın sertifikasyon sitelerinde görünmesi sayesinde yeni detaylar öğrenme şansımız olacak.

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Samsung Galaxy A55 geliyor: Exynos 1480 işlemci ve 50 MP kamera