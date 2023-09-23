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    Samsung Galaxy A55 geliyor: Exynos 1480 işlemci ve 50 MP ana kamera

    Samsung önümüzdeki yılın başlarında Exynos işlemcili yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Galaxy A55 adı altında çıkış yapacak cihazla ilgili bazı bilgiler internete düştü.
    Samsung Galaxy A55 geliyor: Exynos 1480 işlemci ve 50 MP kamera Tam Boyutta Gör
    Samsung orta sınıf akıllı telefonlarının çoğunda yıllardır Exynos yonga setini kullanıyor. Galaxy A50, Galaxy A53 ve bu yıl piyasaya sürülen Galaxy A54 modellerini buna örnek gösterebiliriz. Ancak bazı kullanıcılar Samsung'un işlemcileri yerine Qualcomm çözümlerini tercih edebiliyor.

    Güney Koreli şirket bu durumun farkında olsa da pek önemsemiyormuş gibi bir durum var. Zira Samsung'un Exynos yonga setinden güç alan bir başka model daha piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy A55 isimli akıllı telefondan bahsediyoruz.

    S5E8845 kodlu yonga seti

    GalaxyClub web sitesinin elde ettiği bilgilere göre önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapması beklenen Galaxy A55, Exynos 1480 işlemciye sahip olacak. Hollanda merkezli internet sitesi cihazın S5E8845 kod adlı bir işlemci ile test edildiğine dair kanıtlar buldu.

    Samsung Galaxy A55 geliyor: Exynos 1480 işlemci ve 50 MP kamera Tam Boyutta Gör
    Bu noktada Exynos 1280'in kod adının S5E8825 olduğunu, Exynos 1380'in ise S5E8835 olarak tanımlandığını hatırlatalım. Dolayısı ile bu mantığa göre S5E8845 kodlu yonga setinin Exynos 1480'i ifade ettiği düşünülüyor. İşlemcinin şirket içinde Rose olarak anıldığını belirtelim.

    Galaxy A55'in tıpkı selefi gibi 50 megapiksel ana kamera içermesi bekleniyor. Yardımcı sensörler ve ön kamera ile ilgili henüz bilgi yok. Önümüzdeki haftalarda cihazın sertifikasyon sitelerinde görünmesi sayesinde yeni detaylar öğrenme şansımız olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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