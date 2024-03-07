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    Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35’in resmi görselleri paylaşıldı

    Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy A55 ve Galaxy A35 modellerinden resmi basın görselleri paylaşıldı. Her iki telefon da önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak.
    Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 için resmi görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar Galaxy A55 ve Galaxy A35 için oldukça fazla sızıntı gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Telefonların özelliklerine ve genel tasarımlarına bir süredir hâkim olsak da kısa bir süre önce cihazların resmi basın görselleri da sızdırıldı. Bununla birlikte Samsung Hindistan tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy A55 ve A35, önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak.

    Galaxy A55 ve Galaxy A35 resmi görselleri

    Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 için resmi görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A55 ve Galaxy A35, neredeyse her açıdan birbirlerine benziyor ve iki ürünü ayırmak için boyut farklılıklarına bakmak gerekiyor. Telefonlarda Samsung’un Key Island (Güç ve Ses tuşlarının etrafındaki yükseltilmiş alan) tasarım yaklaşımı bulunurken cihazların ön yüzünde ise delik çentikli ekranları görüyoruz.
    Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 için resmi görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Telefonların arka tasarımı ve kamera bölümünün tasarımı birbirlerinin aynısı olsa da kullanılan donanımlarda farklılıklar bulunuyor. Her iki telefonun ana kamerası 50 MP olsa da Galaxy A55’te 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kameralar bulunuyor. Galaxy A35 modelinde ise 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera yer almakta. Ön bakan kameralarda ise Galaxy A35; 13 MP, Galaxy A55 ise 32 MP sensöre sahip.

     

    Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 için resmi görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Telefonlar ayrıca selefleri gibi 25W hızlı şarj kapasitesine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Bu arada Galaxy A55’te 6.5 inçlik Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ ekran bulunması bekleniyor. Galaxy A35’te ise 6.6 inç Super AMOLED 120Hz ekran olacağı söyleniyor. Galaxy A55 ve Galaxy A35'in kalbinde ise sırasıyla Exynos 1480 ve Exynos 1380 yongası bulunacak.

    Bununla birlikte her iki telefon için de Samsung, 4 büyük işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemeleri sunacak. Telefonlar, 11 Mart tarihinde tanıtılacak.

    Kaynakça https://twitter.com/evleaks/status/1765328354331242726 https://www.gsmarena.com/official_samsung_galaxy_a55_and_a35_images_leak_confirm_some_details-news-61886.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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