Samsung Galaxy A56’nın Geekbench sonuçları sızdırıldı

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Samsung’un yeni Galaxy A56 modeli ile ilgili detaylar netleşiyor. Şirket, Exynos 1580 yonga setini test ederken aynı zamanda bu yeni akıllı telefon üzerinde de çalışmalar yapıyordu. Galaxy A56, Geekbench testlerinde de görüldüğü üzere, Exynos 1580 işlemcisiyle geliyor. Bu yeni işlemci, performans açısından 2021 yılında amiral gemisi modellerde yer alan Snapdragon 888 ile benzer sonuçlar veriyor. Bu durum, 2025 yılında çıkacak olan orta segment telefonların, önceki yılların amiral gemisi modellerine yakın performans sunacağını gösteriyor.

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Galaxy A56’nın model numarası SM-A566B olarak belirlenmiş ve “B” harfi, bu cihazın global pazara yönelik olduğunu işaret ediyor. Geekbench testlerinde tek çekirdek performansı 1341 puan, çoklu çekirdek performansı ise 3836 puan olarak kaydedildi. Bu değerler, Exynos 1580’in oldukça güçlü bir işlemci olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle önceki amiral gemisi Snapdragon 888 işlemcisiyle benzer puanlara sahip olması, Galaxy A56’nın iddialı bir orta segment cihaz olacağına işaret ediyor.

Samsung, Galaxy A serisinin diğer modelleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Galaxy A56’nın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Şirketin 2025 yılının ilk çeyreğinde, yani Mart ayında, yeni Galaxy A serisi modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız.

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