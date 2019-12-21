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    Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung kısa bir süre önce tanıttığı Galaxy A71'in fiyat etiketini açıklamamıştı. Akıllı telefonun Avrupa fiyatı ortaya çıktı.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu
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    Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy A71 olarak adlandırılan yeni bir A serisi telefon tanıtmıştı. Ancak cihazın fiyat etiketi açıklanmadı.

    Ayrıca Bkz. "6.4 inç ekran ve dört arka kameraya sahip Oppo A91 tanıtıldı"

    Gelen bilgilere göre akıllı telefon 490 euro fiyatla satışa sunulacak. Avrupa'nın farklı ülkelerinde 10 euro daha düşük veya yüksek olabileceği belirtiliyor.

    Buna karşın Galaxy A70'in 400 euro gibi bir fiyatla çıkış yaptığını hatırlatalım. Yani devamı niteliğinde piyasaya sürülen model beklenenden daha pahalıya satılacak.

    Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu
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    Samsung Galaxy A71 Özellikleri

    Samsung Galaxy A71, Snapdragon 730 yonga setinden güç alıyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri olan cihaz 128 GB dahili depolama alanına sahip.

    Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte 6.7 inç ekran Super AMOLED taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü 32 megapiksel selfie kamerası var.

    Cihazın arka panelinde 64 + 12 + 5 + 5 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Son olarak Galaxy A71'in 25 watt hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasiteli bir batarya içerdiğini ekleyelim.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1208275857749360640 Yorum Yaz
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    Whippoorwill 24 dk.
    iPhone SE 2 iddia edildiği gibi gelirse bu cihazlara kimse bakmaz.
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    khytr89 1 sa.
    5G varsa alabilirim
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    TITAN 2 sa.
    Teknolojiden anlamayan insanlara satmak için çıkarılan dandik telefonlardan biri
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    koyunsayar 1 sa. TITAN
    Sen bu işlerden anlıyorsun galiba ne alalım ? Acil tavsiye lazım
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    _RaGoN_ 1 sa. TITAN
    Ne alaka? İşini görüyorsa alırsın. Mesela telefonu eskidi ben anneme almayı düşünüyorum.
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    Fenomenon 2 sa.
    Türkiye fiyatı 3500 olur :/
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    istanbulsm 3 sa.
    Lütfen bu fiyatlarla ülkemize getirmesinler. Zira bu kadar altarnatifin arasında, samsung dalga geçiyor olabilir.
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    _RaGoN_ 1 sa. istanbulsm
    Zaten bu fiyatlara gelmez. Türkiye'nin para birimi Euro değil. 3700 civarına gelir Türkiye'ye
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