Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu

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Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy A71 olarak adlandırılan yeni bir A serisi telefon tanıtmıştı. Ancak cihazın fiyat etiketi açıklanmadı.

Ayrıca Bkz. "6.4 inç ekran ve dört arka kameraya sahip Oppo A91 tanıtıldı"

Gelen bilgilere göre akıllı telefon 490 euro fiyatla satışa sunulacak. Avrupa'nın farklı ülkelerinde 10 euro daha düşük veya yüksek olabileceği belirtiliyor.

Buna karşın Galaxy A70'in 400 euro gibi bir fiyatla çıkış yaptığını hatırlatalım. Yani devamı niteliğinde piyasaya sürülen model beklenenden daha pahalıya satılacak.

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Samsung Galaxy A71 Özellikleri

Samsung Galaxy A71, Snapdragon 730 yonga setinden güç alıyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri olan cihaz 128 GB dahili depolama alanına sahip.

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte 6.7 inç ekran Super AMOLED taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü 32 megapiksel selfie kamerası var.

Cihazın arka panelinde 64 + 12 + 5 + 5 megapiksel sensörlerden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Son olarak Galaxy A71'in 25 watt hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasiteli bir batarya içerdiğini ekleyelim.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1208275857749360640