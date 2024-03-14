Samsung Galaxy AI takvimi hızlandı: Mart sonunda 9 modele geliyor

Galaxy AI Mart sonunda 9 modele geliyor
Kaçıranlar için Samsung, daha önce Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Galaxy AI desteği kazanacağını zaten doğrulamıştı. Bugün yayınlanan basın bülteninde ise, söz konusu modellerin ''Mart sonundan itibaren Galaxy AI ve One UI 6.1 yazılım güncellemesi alacağı'' bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Samsung, güncelleme kapsamıda sunulacak bazı özelliklere de değindi.
Buna göre kullanıcılar ''Galaxy AI'nin, gerçek zamanlı yorumlama, sohbet yardımı, circle to search, not yardımı ve yaratıcı düzenleme gibi yenilikçi özellikleri'' de kullanabilecek.
One UI 6.1 / Galaxy AI uygun cihazlar:
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek. Bu noktada Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.