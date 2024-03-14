Tam Boyutta Gör Aralık ayında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği, bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisi ve heyecan verici duyurular ile tamamlandı. Etkinlikteki en büyük gelişmelerden biri ise, Galaxy AI oldu diyebiliriz. Hatta bu özelliklerin Galaxy S24 ile sınırlı olmayacağı paylaşıldı. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Galaxy S23, Z Fold&Flip 6 ve Galaxy Tab S9 serisinin Galaxy AI'a kavuşacağı tarih belli oldu.

Galaxy AI Mart sonunda 9 modele geliyor

Kaçıranlar için Samsung, daha önce Galaxy S23 serisi, Tab S9 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinin Galaxy AI desteği kazanacağını zaten doğrulamıştı. Bugün yayınlanan basın bülteninde ise, söz konusu modellerin ''Mart sonundan itibaren Galaxy AI ve One UI 6.1 yazılım güncellemesi alacağı'' bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Samsung, güncelleme kapsamıda sunulacak bazı özelliklere de değindi.

Buna göre kullanıcılar ''Galaxy AI'nin, gerçek zamanlı yorumlama, sohbet yardımı, circle to search, not yardımı ve yaratıcı düzenleme gibi yenilikçi özellikleri'' de kullanabilecek.

One UI 6.1 / Galaxy AI uygun cihazlar:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Ayrıca One UI 6.1 ile başka birçok yenilik de kullanıcılara sunulacak. Sesli görüşmeler ve mesajlaşmalarda gerçek zamanlı çeviri, üretken yapay zeka destekli duvar kağıdı yaratma, notları özetleme, resim ve videolarda nesneleri silme gibi birçok yapay zeka özelliği yazılıma eklenecek. Bu noktada Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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Samsung Galaxy AI takvimi hızlandı! Mart sonunda 9 modele geliyor