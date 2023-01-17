Samsung Galaxy Book 3 serisi geliyor: İşte sızan özellikler

Galaxy Book 3 serisi netleşiyor
Yaklaşmakta olan Galaxy Book 3 serisi dizüstü bilgisayarlarla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi, yeni seri kapsamında yeni Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 360, Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra dahil olmak üzere birden fazla modeli piyasaya sürecek.
Yine bu modelde Iris Xe grafik birimiyle eşleştirilen Intel Evo 13. Nesil i5-1340P ve i7-1360 işlemciler yer alacak. Her iki model de 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar NVMe SSD PCIE Gen 4 dahili depolama bulunacak. Galaxy Book 3 Pro 360 ayrıca AKG tarafından ayarlanan dörtlü hoparlör ve Dolby Atmos ses desteğine de sahip olacak. Diğer dikkate değer özellikler arasında Windows 11 Home sürümü, 76WHr pil ünitesi, 65W hızlı şarj, S Pen ve 1,6 kg ağırlık yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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