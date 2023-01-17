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    Samsung Galaxy Book 3 serisi geliyor: İşte sızan özellikler

    Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisi, 1 Şubat'ta Galaxy Unpacked 2023 etkinliği sırasında duyurulacak. Aynı etkinlikte ayrıca Galaxy Book 3 serisinin de tanıtılacağı söyleniyor.
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    Samsung Galaxy Book 3 serisi geliyor: İşte sızan özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, 1 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S23 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, bu konferans sırasında piyasaya sürülen tek seri bu olmayacak gibi görünüyor, çünkü Galaxy Book 3 serisi de firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla birlikte tanıtılabilir.

    Galaxy Book 3 serisi netleşiyor

    Yaklaşmakta olan Galaxy Book 3 serisi dizüstü bilgisayarlarla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi, yeni seri kapsamında yeni Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 360, Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra dahil olmak üzere birden fazla modeli piyasaya sürecek.

    Samsung Galaxy Book 3 serisi geliyor: İşte sızan özellikler Tam Boyutta Gör
    Galaxy Book 3 ve Galaxy Book 3 360, 15 inçlik bir ekran boyutunda sunulurken, Galaxy Book 3 Pro, 14 inç ve 16 inçlik ekran seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Bu arada, Galaxy Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra yalnızca 16 inç ekranlara sahip olacak. Galaxy Book 3 Pro 360’nun 3K (2880 x 1800 piksel) çözünürlüğe sahip 16 inç Super AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor.

    Yine bu modelde Iris Xe grafik birimiyle eşleştirilen Intel Evo 13. Nesil i5-1340P ve i7-1360 işlemciler yer alacak. Her iki model de 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar NVMe SSD PCIE Gen 4 dahili depolama bulunacak. Galaxy Book 3 Pro 360 ayrıca AKG tarafından ayarlanan dörtlü hoparlör ve Dolby Atmos ses desteğine de sahip olacak. Diğer dikkate değer özellikler arasında Windows 11 Home sürümü, 76WHr pil ünitesi, 65W hızlı şarj, S Pen ve 1,6 kg ağırlık yer alıyor.

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