Tam Boyutta Gör Samsung, 1 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S23 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, bu konferans sırasında piyasaya sürülen tek seri bu olmayacak gibi görünüyor, çünkü Galaxy Book 3 serisi de firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla birlikte tanıtılabilir.

Galaxy Book 3 serisi netleşiyor

Yaklaşmakta olan Galaxy Book 3 serisi dizüstü bilgisayarlarla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi, yeni seri kapsamında yeni Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 360, Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra dahil olmak üzere birden fazla modeli piyasaya sürecek.

Tam Boyutta Gör Galaxy Book 3 ve Galaxy Book 3 360, 15 inçlik bir ekran boyutunda sunulurken, Galaxy Book 3 Pro, 14 inç ve 16 inçlik ekran seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Bu arada, Galaxy Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra yalnızca 16 inç ekranlara sahip olacak. Galaxy Book 3 Pro 360’nun 3K (2880 x 1800 piksel) çözünürlüğe sahip 16 inç Super AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor.

Apple, yarın yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ları tanıtabilir 12 sa. önce eklendi

Yine bu modelde Iris Xe grafik birimiyle eşleştirilen Intel Evo 13. Nesil i5-1340P ve i7-1360 işlemciler yer alacak. Her iki model de 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar NVMe SSD PCIE Gen 4 dahili depolama bulunacak. Galaxy Book 3 Pro 360 ayrıca AKG tarafından ayarlanan dörtlü hoparlör ve Dolby Atmos ses desteğine de sahip olacak. Diğer dikkate değer özellikler arasında Windows 11 Home sürümü, 76WHr pil ünitesi, 65W hızlı şarj, S Pen ve 1,6 kg ağırlık yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Samsung Galaxy Book 3 serisi geliyor: İşte sızan özellikler