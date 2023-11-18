Samsung Galaxy Book 4 Pro'nun canlı görseli sızdırıldı

Yakın bir zamanda Orean Güvenlik sertifika sitesinde listelenen Galaxy Book 4 Pro, NT940XGQ, NT941XGK ve NT942XGK olmak üzere üç farklı model numarasıyla ortaya çıktı. Vietnam'da üretilen cihazlar önceki modelin tasarımını takip eden bir tasarımla bizleri karşılayacak.
Serinin beklenen özelliklerine değinecek olursak Galaxy Book 4 ve Galaxy Book 360, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 15,6 inç FHD LED ekrana sahip olacak. Galaxy Book 4 Pro 360 ise 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve yansıma önleyici teknoloji sunan 16 inç WQXGA Dokunmatik AMOLED ekrana sahip olacak.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.