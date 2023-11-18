Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy Book 4, Galaxy Book 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book Pro 360'ın da bulunduğu beş farklı yeni dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise şirketin yeni premium dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Pro'nun yakın bir zamanda canlı görselleri sızdırıldı.

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İşte Galaxy Book 4 Pro'nun beklenen özellikleri:

Yakın bir zamanda Orean Güvenlik sertifika sitesinde listelenen Galaxy Book 4 Pro, NT940XGQ, NT941XGK ve NT942XGK olmak üzere üç farklı model numarasıyla ortaya çıktı. Vietnam'da üretilen cihazlar önceki modelin tasarımını takip eden bir tasarımla bizleri karşılayacak.

Serinin beklenen özelliklerine değinecek olursak Galaxy Book 4 ve Galaxy Book 360, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 15,6 inç FHD LED ekrana sahip olacak. Galaxy Book 4 Pro 360 ise 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve yansıma önleyici teknoloji sunan 16 inç WQXGA Dokunmatik AMOLED ekrana sahip olacak.

Önceki sızıntılara göre Samsung Galaxy Book 4 serisi, kısa bir süre önce duyurulan en yeni Intel Meteor Lake ve Raptor Lake CPU ile piyasaya sürülecek. WindowsReport'tan gelen bir rapora göreyse yeni Samsung dizüstü bilgisayar serisi Intel Core 5 120U (5,0 GHz'e kadar 12 MB Akıllı Önbellek), Intel Core Ultra 7 155U (4,8 GHz'e kadar 24 MB Akıllı Önbellek) ve Intel Core Ultra 9 185H (5,1 GHz'e kadar 24 MB L3 Önbellek) olmak üzere üç farklı CPU seçeneğine sahip olabilir.

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Samsung Galaxy Book 4 Pro'nun canlı görseli sızdırıldı