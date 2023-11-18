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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Book 4 Pro'nun canlı görseli sızdırıldı

    Samsung'un yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni dizüstü bilgisayarlarından Galaxy Book 4 Pro sertifika sitesinde listelendi. Liste sayesinde ise cihazın canlı görseli ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy Book 4 Pro'nun canlı görseli sızdırıldı
    Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy Book 4, Galaxy Book 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book Pro 360'ın da bulunduğu beş farklı yeni dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise şirketin yeni premium dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Pro'nun yakın bir zamanda canlı görselleri sızdırıldı. 

    İşte Galaxy Book 4 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Yakın bir zamanda Orean Güvenlik sertifika sitesinde listelenen Galaxy Book 4 Pro, NT940XGQ, NT941XGK ve NT942XGK olmak üzere üç farklı model numarasıyla ortaya çıktı. Vietnam'da üretilen cihazlar önceki modelin tasarımını takip eden bir tasarımla bizleri karşılayacak.

    Serinin beklenen özelliklerine değinecek olursak Galaxy Book 4 ve Galaxy Book 360, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 15,6 inç FHD LED ekrana sahip olacak. Galaxy Book 4 Pro 360 ise 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve yansıma önleyici teknoloji sunan 16 inç WQXGA Dokunmatik AMOLED ekrana sahip olacak.

    Samsung Galaxy Book 4 Pro'nun canlı görseli sızdırıldı
    Önceki sızıntılara göre Samsung Galaxy Book 4 serisi, kısa bir süre önce duyurulan en yeni Intel Meteor Lake ve Raptor Lake CPU ile piyasaya sürülecek. WindowsReport'tan gelen bir rapora göreyse yeni Samsung dizüstü bilgisayar serisi Intel Core 5 120U (5,0 GHz'e kadar 12 MB Akıllı Önbellek), Intel Core Ultra 7 155U (4,8 GHz'e kadar 24 MB Akıllı Önbellek) ve Intel Core Ultra 9 185H (5,1 GHz'e kadar 24 MB L3 Önbellek) olmak üzere üç farklı CPU seçeneğine sahip olabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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