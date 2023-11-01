Samsung Galaxy Book 4 serisi ufukta göründü! İşte beklenen özellikler

Samsung Galaxy Book 4 serisi artık resmi
Sızdırılan listeye göre Galaxy Book 4 serisi, Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 ve Galaxy Book 4 Ultra dahil olmak üzere 5 farklı modelden oluşacak. Ayrıca yenilikler yalnızca bu modeller özelinde değil. Liste, Galaxy Book 3 Ultra ve Galaxy Book 2 Pro Special Edition modellerinin de yolda olduğunu doğruluyor.
Kaçıranlar için Galaxy Book 2 Pro Mart 2022, Galaxy Book 3 Ultra ise bu yılın başlarında duyurulmuştu. Dolayısıyla Samsung, eski nesil dizüstü bilgisayarlar için donanım yükseltmesi planlıyor olabilir.
Bu noktada Galaxy Book 4 Pro serisinin Intel Core Ultra yonga setleriyle tanıtılacağı söyleniyor. Temel Galaxy Book 4 modelleri ise 14.Nesil işlemciler ile desteklenecek. Dolayısıyla özellikle Pro serisi modellerin ışın izleme, yapay zeka ve makine öğrenimi için entegre bir NPU'ya sahip olacağını belirtmekte fayda var.
Galaxy Book 4 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Modellerin tanıtım tarihi ise halen net değil. Ancak Galaxy Book 3 serisinin bu yılın Şubat ayında tanıtıldığını düşünürsek, önümüzde uzun bir zaman bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.