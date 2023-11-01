Samsung Galaxy Book 4 serisi ufukta göründü! İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Book 3 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Son olarak yaklaşmakta olan Galaxy Book 4 modelleri Bluetooth SIG sertifikasında görüntülendi. Peki yeni nesil dizüstüler neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy Book 4 serisi artık resmi

Sızdırılan listeye göre Galaxy Book 4 serisi, Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 ve Galaxy Book 4 Ultra dahil olmak üzere 5 farklı modelden oluşacak. Ayrıca yenilikler yalnızca bu modeller özelinde değil. Liste, Galaxy Book 3 Ultra ve Galaxy Book 2 Pro Special Edition modellerinin de yolda olduğunu doğruluyor.

Kaçıranlar için Galaxy Book 2 Pro Mart 2022, Galaxy Book 3 Ultra ise bu yılın başlarında duyurulmuştu. Dolayısıyla Samsung, eski nesil dizüstü bilgisayarlar için donanım yükseltmesi planlıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi yakın tarihte Intel, ürün adı şemasında önemli bir değişikliğe imza attı. Buna göre ana akım işlemciler Core 3, Core 5 ve Core 7 olarak ayrılırken, premium segment için Core Ultra 5, Core Ultra 7 ve Ultra 9 adları kullanılacak.

Bu noktada Galaxy Book 4 Pro serisinin Intel Core Ultra yonga setleriyle tanıtılacağı söyleniyor. Temel Galaxy Book 4 modelleri ise 14.Nesil işlemciler ile desteklenecek. Dolayısıyla özellikle Pro serisi modellerin ışın izleme, yapay zeka ve makine öğrenimi için entegre bir NPU'ya sahip olacağını belirtmekte fayda var.

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Galaxy Book 4 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Modellerin tanıtım tarihi ise halen net değil. Ancak Galaxy Book 3 serisinin bu yılın Şubat ayında tanıtıldığını düşünürsek, önümüzde uzun bir zaman bulunuyor.

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Samsung Galaxy Book 4 serisi artık resmi! Peki neler sunacak?