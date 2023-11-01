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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Book 4 serisi ufukta göründü! İşte beklenen özellikler

    Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 serisi, Ocak ayı tarihli Galaxy Unpacked 2024 etkinliği sırasında duyurulacak. Aynı etkinlikte ayrıca Galaxy Book 4 serisi ile karşılaşabiliriz.
    Samsung Galaxy Book 4 serisi artık resmi! Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Book 3 serisinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Son olarak yaklaşmakta olan Galaxy Book 4 modelleri Bluetooth SIG sertifikasında görüntülendi. Peki yeni nesil dizüstüler neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Samsung Galaxy Book 4 serisi artık resmi

    Sızdırılan listeye göre Galaxy Book 4 serisi, Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360 ve Galaxy Book 4 Ultra dahil olmak üzere 5 farklı modelden oluşacak. Ayrıca yenilikler yalnızca bu modeller özelinde değil. Liste, Galaxy Book 3 Ultra ve Galaxy Book 2 Pro Special Edition modellerinin de yolda olduğunu doğruluyor.

    Kaçıranlar için Galaxy Book 2 Pro Mart 2022, Galaxy Book 3 Ultra ise bu yılın başlarında duyurulmuştu. Dolayısıyla Samsung, eski nesil dizüstü bilgisayarlar için donanım yükseltmesi planlıyor olabilir.

    Samsung Galaxy Book 4 serisi artık resmi! Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yakın tarihte Intel, ürün adı şemasında önemli bir değişikliğe imza attı. Buna göre ana akım işlemciler Core 3, Core 5 ve Core 7 olarak ayrılırken, premium segment için Core Ultra 5, Core Ultra 7 ve Ultra 9 adları kullanılacak. 

    Bu noktada Galaxy Book 4 Pro serisinin Intel Core Ultra yonga setleriyle tanıtılacağı söyleniyor. Temel Galaxy Book 4 modelleri ise 14.Nesil işlemciler ile desteklenecek. Dolayısıyla özellikle Pro serisi modellerin ışın izleme, yapay zeka ve makine öğrenimi için entegre bir NPU'ya sahip olacağını belirtmekte fayda var. 

    Galaxy Book 4 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Modellerin tanıtım tarihi ise halen net değil. Ancak Galaxy Book 3 serisinin bu yılın Şubat ayında tanıtıldığını düşünürsek, önümüzde uzun bir zaman bulunuyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 19 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ps4 termal macun değişimi kaynak dosya veya diskten okunamıyor engine fault workshop ne demek bedelli askerlikte kilo sınırı var mı taahhütsüz taşınabilir internet

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