Samsung, Galaxy Buds 2'nin Pokemon versiyonunu piyasaya sürüyor

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Geçtiğimiz ay Samsung, Güney Kore'deki pazarında tam anlamıyla dakikalar içinde satılan bir Galaxy Z Flip 3 Pokemon sürümünü piyasaya sürmüştü. Şimdi Samsung, başka bir ürününün Pokemon sürümünü piyasaya sürüyor.

Samsung, Galaxy Z Flip 3'ün Pokemon Sürümünü piyasaya sürüyor 1 ay önce eklendi

İşte Pokemon severlere özel Samsung Galaxy Buds 2

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Samsung Galaxy Buds 2'nin Pokemon versiyonu, Poke Ball kılıfıyla birlikte gelecek. Güney Koreli kullanıcıları için satışa sunulan Pokemon versiyonlu kulaklığı satın almak isteyenler, kulaklığın 5 farklı renginden istediğini seçebilecek. Kulaklığın yanında ayrıca Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Ditto, Dragonite, Lapras, Eevee, Gengar ve Mew karakterlerinin çıkartmaları bulunuyor.

Samsung Kore'nin web sitesinde listelenen Pokemon versiyon Samsung Galaxy Buds 2, henüz ön siparişe veya satışa sunulmadı. Hazırlanmakta olan ürün yaklaşık 106 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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