Samsung Galaxy Buds 2 Pro Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung’un dün gerçekleştirdiği lansmandaki ürünlerin yavaş yavaş Türkiye fiyatları belli olmaya başladı. Döviz kurlarının da etkisiyle bu yıl tahmin edildiği gibi satış fiyatları oldukça yüksek görünüyor.
Samsung Galaxy Buds 2 Pro özellikleri
Lansmandaki ürünlerden birisi de Samsung Galaxy Buds 2 Pro kablosuz kulaklık modeliydi. Önceki nesle göre tasarımda önemli bir değişiklik yapmayan firma 24-bit HiFi gibi artılarla daha zengin bir ses tecrübesi sunuyor.
Ayrıca gürültü engelleme tarafında da bir tık daha güçlü hale gelen Samsung Galaxy Buds 2 Pro modeli yine kullanım süresi anlamında özellikle ANC kapalı olarak bir miktar daha kazanım sağlamış.
Samsung Galaxy Buds 2 Pro Türkiye fiyatı
Samsung Galaxy Buds 2 Pro modeli 3499TL olarak satışa sunuldu. Hali hazırda Bora moru, grafit siyahı ve beyaz renk seçenekleri arasından tercih yapılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ecek acak