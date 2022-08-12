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    Samsung Galaxy Buds 2 Pro Türkiye fiyatı belli oldu

    24-bit HiFi, daha güçlü gürültü engelleme, biraz daha iyileştirilmiş kullanım süreleri gibi özellikler sunan Samsung Galaxy Buds 2 Pro kulaklık fiyatı belli oldu. 
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    Samsung Galaxy Buds 2 Pro
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    Samsung’un dün gerçekleştirdiği lansmandaki ürünlerin yavaş yavaş Türkiye fiyatları belli olmaya başladı. Döviz kurlarının da etkisiyle bu yıl tahmin edildiği gibi satış fiyatları oldukça yüksek görünüyor.

    Samsung Galaxy Buds 2 Pro özellikleri

    Lansmandaki ürünlerden birisi de Samsung Galaxy Buds 2 Pro kablosuz kulaklık modeliydi. Önceki nesle göre tasarımda önemli bir değişiklik yapmayan firma 24-bit HiFi gibi artılarla daha zengin bir ses tecrübesi sunuyor.

    Ayrıca gürültü engelleme tarafında da bir tık daha güçlü hale gelen Samsung Galaxy Buds 2 Pro modeli yine kullanım süresi anlamında özellikle ANC kapalı olarak bir miktar daha kazanım sağlamış.

    Samsung Galaxy Buds 2 Pro Türkiye fiyatı

    Samsung Galaxy Buds 2 Pro modeli 3499TL olarak satışa sunuldu. Hali hazırda Bora moru, grafit siyahı ve beyaz renk seçenekleri arasından tercih yapılabiliyor.

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