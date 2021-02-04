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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Şubat ayı ortasında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy F62'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.
    04 Şubat 2021, 13:00 (1 hf.)
    3,7b
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    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu
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    Sektöre yakın kaynaklardan sızan bilgiler, Samsung'un yaklaşan akıllı telefon modeli Galaxy F62 hakkında merak edilenleri ortaya koyuyor. Cihaz One UI 3.1 arayüzü ile desteklenen Android 11 işletim sistemi ile piyasaya girecek.

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    340 dolardan satılacak

    Galaxy F62'nin 6.7 inç boyutunda bir AMOLED ekranla geleceği ve ön kamera çözünürlüğünün ise 32 MP olacağı belirtilmiş. Arka panelde ise dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre bu kamera modülündeki ana sensörün 64 MP olacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Geekbench raporunda cihazın Exynos 9825 yonga seti ile geleceği yer alıyordu.

    Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu
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    Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek, ancak henüz onaylanmamış başka bellek seçeneklerinin olacağını da belirtelim. Ayrıca cihazda devasa olarak nitelendirilebilecek 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil ve 3,5mm kulaklık girişi de mevcut olacak. Akıllı telefonun 340 dolardan satışa sunulması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f62_specs_price_launch_date-news-47571.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    M62=F62 arkadaşlar. F serisi dış piyasadaki adı. Aynı telefon Türkiye ve bazı ülkelerde M serisi olarak sunuluyor. Lütfen iyi araştırın öyle yorum yapın !
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    V volga tuygun (tuygun habora) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir gün önce M62 haberi, şimdi F62 ve özellikler aynı gibi. Bir karışıklık olmasın?
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    F62 bana nedense savaş uçağını anımsattı
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özellikler tatmin edici gibi görünüyor. A50'den buna bir güncelleme yapabilirim.
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    J Justinian (hayır lısı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    m51 yerine beklemeli miyim sizce bunu
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    Frobisher (Orhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung telefon bombardımanı
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla samsung aldı başını gidiyor.
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    O otosinan (sinan yücel) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu model M62 olmasın....
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    manohazim 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    giriş-orta segment için herkes yarış halinde
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung bey ne yapiyorsunuz yılda kaç model çıkarıyorsunuz ..
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    3714 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    samsung, Galaxy F62 ve
    5 etiket daha akıllı telefon android teknik özellikler sızıntı Mobil Teknolojiler
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