Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu

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Sektöre yakın kaynaklardan sızan bilgiler, Samsung'un yaklaşan akıllı telefon modeli Galaxy F62 hakkında merak edilenleri ortaya koyuyor. Cihaz One UI 3.1 arayüzü ile desteklenen Android 11 işletim sistemi ile piyasaya girecek.

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340 dolardan satılacak

Galaxy F62'nin 6.7 inç boyutunda bir AMOLED ekranla geleceği ve ön kamera çözünürlüğünün ise 32 MP olacağı belirtilmiş. Arka panelde ise dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre bu kamera modülündeki ana sensörün 64 MP olacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Geekbench raporunda cihazın Exynos 9825 yonga seti ile geleceği yer alıyordu.

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Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek, ancak henüz onaylanmamış başka bellek seçeneklerinin olacağını da belirtelim. Ayrıca cihazda devasa olarak nitelendirilebilecek 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil ve 3,5mm kulaklık girişi de mevcut olacak. Akıllı telefonun 340 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_f62_specs_price_launch_date-news-47571.php

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