Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy Fit 3 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz gibi Galaxy Fit 2’nin yerini alacak bu model, revize edilmiş bir tasarımla geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Fit 3'ün tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı. Gelin hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy Fit 3 canlı olarak görüntülendi

Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Yeni sızıntılar ise, lansman tarihinin yaklaştığını doğrular nitleikte. Paylaşılan görüntülere göre Galaxy Fit 3, selefinde bulunan kapsül tarzı tasarıma kıyasla, daha büyük dikdörtgen bir ekrandan destek alacak.

Videoda cihazın beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneğini görebiliyoruz. Ayrıca sağ çerçevede fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş. Galaxy Fit 3’ün en dikkat çekici özeliklerinden biri, pil kapasitesi olacak. Akıllı bileklik, 200 mAh kapasiteli batarya (5W şarj) ve 13 gün pil ömrü ile geliyor. Ayrıca kayış değişimi için hızlı çıkarma mekanizması, IP68 sertifikası ile 5 ATM su direncine sahip olacağı da doğrulandı.

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Sensör bölümünde ise, kalp atış hızı takibi, kan oksijen, stres takibi, adım takibi, üç aşamalı uyku takibi gibi işlevler ile karşılaşacağız. Hatırlamak gerekirse 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit 2, ön yüzünde 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 15 gün pil ömrü 159mAh pil kapasitesi ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda pil süresinde düşüş yaşanacağı kesin. Ancak daha şık bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz.

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Samsung Galaxy Fit 3 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı