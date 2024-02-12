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    Samsung Galaxy Fit 3 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung'un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3 ilk kez canlı olarak görüntülendi. İşte dikdörtgen ekran ve 200 mAh pil ve daha fazlasıyla yenilenen Galaxy Fit 3...
    Samsung Galaxy Fit 3 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy Fit 3 hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz gibi Galaxy Fit 2’nin yerini alacak bu model, revize edilmiş bir tasarımla geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Fit 3'ün tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı. Gelin hep birlikte göz atalım.

    Samsung Galaxy Fit 3 canlı olarak görüntülendi

    Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Yeni sızıntılar ise, lansman tarihinin yaklaştığını doğrular nitleikte. Paylaşılan görüntülere göre Galaxy Fit 3, selefinde bulunan kapsül tarzı tasarıma kıyasla, daha büyük dikdörtgen bir ekrandan destek alacak.

    Videoda cihazın beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneğini görebiliyoruz. Ayrıca sağ çerçevede fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş. Galaxy Fit 3’ün en dikkat çekici özeliklerinden biri, pil kapasitesi olacak. Akıllı bileklik, 200 mAh kapasiteli batarya (5W şarj) ve 13 gün pil ömrü ile geliyor. Ayrıca kayış değişimi için hızlı çıkarma mekanizması, IP68 sertifikası ile 5 ATM su direncine sahip olacağı da doğrulandı.

    Sensör bölümünde ise, kalp atış hızı takibi, kan oksijen, stres takibi, adım takibi, üç aşamalı uyku takibi gibi işlevler ile karşılaşacağız. Hatırlamak gerekirse 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit 2, ön yüzünde 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 15 gün pil ömrü 159mAh pil kapasitesi ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda pil süresinde düşüş yaşanacağı kesin. Ancak daha şık bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 19 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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