Samsung Galaxy Fit 3 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Samsung Galaxy Fit 3 canlı olarak görüntülendi
Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Yeni sızıntılar ise, lansman tarihinin yaklaştığını doğrular nitleikte. Paylaşılan görüntülere göre Galaxy Fit 3, selefinde bulunan kapsül tarzı tasarıma kıyasla, daha büyük dikdörtgen bir ekrandan destek alacak.
Videoda cihazın beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneğini görebiliyoruz. Ayrıca sağ çerçevede fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş. Galaxy Fit 3’ün en dikkat çekici özeliklerinden biri, pil kapasitesi olacak. Akıllı bileklik, 200 mAh kapasiteli batarya (5W şarj) ve 13 gün pil ömrü ile geliyor. Ayrıca kayış değişimi için hızlı çıkarma mekanizması, IP68 sertifikası ile 5 ATM su direncine sahip olacağı da doğrulandı.
Sensör bölümünde ise, kalp atış hızı takibi, kan oksijen, stres takibi, adım takibi, üç aşamalı uyku takibi gibi işlevler ile karşılaşacağız. Hatırlamak gerekirse 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit 2, ön yüzünde 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 15 gün pil ömrü 159mAh pil kapasitesi ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda pil süresinde düşüş yaşanacağı kesin. Ancak daha şık bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.