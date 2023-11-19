Galaxy Fit 3 tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Samsung'un 2024’ün başlarında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisi başta olmak üzere birbirinden yeni cihazların tanıtılması bekleniyor. Bunlardan biri ise kuşkusuz Galaxy Fit 3 olacak. Niketim bir süredir gündemde olan modelin özellikleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Fit 3'ün renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı.

Galaxy Fit 3 tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu

Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla tüm gözler yaklaşmakta olan Galaxy Unpacked etkinliğine çevrildi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Samsung, 2020 yılıda tanıtılan Galaxy Fit 2'nin ardından odağını Galaxy Watch serisine çevirmişti. Şimdi ise Fit serisinin tekrar canlanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre Galaxy Fit 3, selefinden çok daha büyük diktörtgen bir ekrana sahip olacak. Bilmeyenler için Galaxy Fit 2, 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda önemli bir yükseltme olacak diyebiliriz. Akıllı bilekliğin sağ çerçevesinde ise fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş.

Samsung akıllı saatler indirime girdi! 1 gün önce eklendi

Ayrıca silikon kayışlarla desteklenen modelin, bej, siyah ve beyaz renklerinde satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Fit 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha büyük bir AMOLED ekran ve kalp atış hızı sensörü ile tanıtılacağını artık doğrulandı.Ek olarak mevcut raporlar, uyku takibi, kalp atış hızı izleme ve adım sayacı dahil olmak üzere daha gelişmiş sağlık ve fitness özelliklerine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı belli oldu! İşte görüntüler