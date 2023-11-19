Galaxy Fit 3 tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu: İşte görüntüler

Galaxy Fit 3 tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu
Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla tüm gözler yaklaşmakta olan Galaxy Unpacked etkinliğine çevrildi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Samsung, 2020 yılıda tanıtılan Galaxy Fit 2'nin ardından odağını Galaxy Watch serisine çevirmişti. Şimdi ise Fit serisinin tekrar canlanması bekleniyor.
Ayrıca silikon kayışlarla desteklenen modelin, bej, siyah ve beyaz renklerinde satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Fit 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha büyük bir AMOLED ekran ve kalp atış hızı sensörü ile tanıtılacağını artık doğrulandı.Ek olarak mevcut raporlar, uyku takibi, kalp atış hızı izleme ve adım sayacı dahil olmak üzere daha gelişmiş sağlık ve fitness özelliklerine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.