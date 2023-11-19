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    Galaxy Fit 3 tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu: İşte görüntüler

    Samsung'un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3 modelinin tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Güney Koreli şirketin bu yeni cihazı Fit serisini tekrar canlandıracak. İşte detaylar...
    Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı belli oldu! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2024’ün başlarında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisi başta olmak üzere birbirinden yeni cihazların tanıtılması bekleniyor. Bunlardan biri ise kuşkusuz Galaxy Fit 3 olacak. Niketim bir süredir gündemde olan modelin özellikleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Fit 3'ün renk seçenekleri ve tasarımı ortaya çıktı.

    Galaxy Fit 3 tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu

    Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla tüm gözler yaklaşmakta olan Galaxy Unpacked etkinliğine çevrildi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Samsung, 2020 yılıda tanıtılan Galaxy Fit 2'nin ardından odağını Galaxy Watch serisine çevirmişti. Şimdi ise Fit serisinin tekrar canlanması bekleniyor. 

    Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı belli oldu! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre Galaxy Fit 3, selefinden çok daha büyük diktörtgen bir ekrana sahip olacak. Bilmeyenler için Galaxy Fit 2, 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda önemli bir yükseltme olacak diyebiliriz. Akıllı bilekliğin sağ çerçevesinde ise fiziksel bir düğme ve mikforona yer verilmiş. 

    Ayrıca silikon kayışlarla desteklenen modelin, bej, siyah ve beyaz renklerinde satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Fit 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak daha büyük bir AMOLED ekran ve kalp atış hızı sensörü ile tanıtılacağını artık doğrulandı.Ek olarak mevcut raporlar, uyku takibi, kalp atış hızı izleme ve adım sayacı dahil olmak üzere daha gelişmiş sağlık ve fitness özelliklerine işaret ediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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