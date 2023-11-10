Tam Boyutta Gör 2024'ün başlarında düzenlenecek Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdüren Samsung, sürpriz bir duyuru ile karşımıza çıkabilir. Görünüşe göre Koreli dev, yaklaşık 3 yıl önce piyasaya sürülen Galaxy Fit 2 modelinin halefi üzerinde çalışıyor. Bugün Windows Report tarafından cihazın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Peki Galaxy Fit 3 neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz.

Samsung Galaxy Fit 3 görüntüleri sızdı

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere baktığımızda, selefine kıyasla revize edilmiş tasarımla karşılaşıyoruz. Cihazın yan yüzeyinde tek bir düğme, arka tarafta ise kalp atış hızı sensörü ve şarj için mıknatıslara yer verilmiş. Ayrıca selefinden çok daha büyük bir ekrana sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Kaçıranlar için 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit 2, ön yüzünde 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 15 gün kullanım sunan 159mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Siyah ve Kırmızı renk seçeneklerinde ve yalnızca 24 gram ağırlığında olan cihaz, 100'e yakın spor modu, kalp atış hızı takibi, adım takibi, üç aşamalı uyku takibi işlevler sunuyor.

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Galaxy Fit 3'e gelirsek, cihazın özellikleri hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak daha büyük bir AMOLED ekran ve kalp atış hızı sensörü ile tanıtılacağını doğrulandı diyebiliriz. Ayrıca mevcut raporlar, Samsung'un daha çok yönlü bir yazılım deneyimi ve depolama için dahili bellek sunabileceğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı sızdı: İşte görüntüler