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    Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı sızdı: İşte görüntüler

    Samsung'un merakla bkelenen Galaxy Fit 3 modelinden ilk görüntüler paylaşıldı. Peki akıllı bileklik beraberinde ne gibi yenilikler getirecek? İşte tasarımı ve daha fazlası...
    Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı sızdı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    2024'ün başlarında düzenlenecek Unpacked etkinliği için hazırlıklarını sürdüren Samsung, sürpriz bir duyuru ile karşımıza çıkabilir. Görünüşe göre Koreli dev, yaklaşık 3 yıl önce piyasaya sürülen Galaxy Fit 2 modelinin halefi üzerinde çalışıyor. Bugün Windows Report tarafından cihazın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Peki Galaxy Fit 3 neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz.

    Samsung Galaxy Fit 3 görüntüleri sızdı

    Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı sızdı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere baktığımızda, selefine kıyasla revize edilmiş tasarımla karşılaşıyoruz. Cihazın yan yüzeyinde tek bir düğme, arka tarafta ise kalp atış hızı sensörü ve şarj için mıknatıslara yer verilmiş. Ayrıca selefinden çok daha büyük bir ekrana sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

    Kaçıranlar için 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit 2, ön yüzünde 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 15 gün kullanım sunan 159mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Siyah ve Kırmızı renk seçeneklerinde ve yalnızca 24 gram ağırlığında olan cihaz, 100'e yakın spor modu, kalp atış hızı takibi, adım takibi, üç aşamalı uyku takibi işlevler sunuyor. 

    Galaxy Fit 3'e gelirsek, cihazın özellikleri hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak daha büyük bir AMOLED ekran ve kalp atış hızı sensörü ile  tanıtılacağını doğrulandı diyebiliriz. Ayrıca mevcut raporlar, Samsung'un daha çok yönlü bir yazılım deneyimi ve depolama için dahili bellek sunabileceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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