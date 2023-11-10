Samsung Galaxy Fit 3 tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Samsung Galaxy Fit 3 görüntüleri sızdı
Kaçıranlar için 2020 yılında tanıtılan Galaxy Fit 2, ön yüzünde 1,1 inç boyutlarında AMOLED ekran ve 15 gün kullanım sunan 159mAh pil kapasitesi ile tanıtıldı. Siyah ve Kırmızı renk seçeneklerinde ve yalnızca 24 gram ağırlığında olan cihaz, 100'e yakın spor modu, kalp atış hızı takibi, adım takibi, üç aşamalı uyku takibi işlevler sunuyor.
Galaxy Fit 3'e gelirsek, cihazın özellikleri hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak daha büyük bir AMOLED ekran ve kalp atış hızı sensörü ile tanıtılacağını doğrulandı diyebiliriz. Ayrıca mevcut raporlar, Samsung'un daha çok yönlü bir yazılım deneyimi ve depolama için dahili bellek sunabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.