Oyun telefonu Redmi K60 Pro Geekbench testinde: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce AnTuTu'dan 1 milyon 350 bin 526 puan alarak akıllı telefon gündemine damgasını vuran Redmi K60 Pro şimdi de Geekbench 5 testi ile sahada. Redmi K60 Gaming'i yerinden eden bu akıllı telefon neler sunuyor?

Redmi K60 Pro AnTuTu testi ile gündemde: İşte test sonucu 3 sa. önce eklendi

Redmi K60 Pro sahada: Geekbench 5 testi

27 Aralık 2022 tarihinde tanıtılacağı duyurulan bu modelin kod adı Kalama olan bir işlemci eşliğinde sınanmaya tabi tutulduğu öğrenildi.

8 çekirdekli olan bu işlemcinin en hızlı çekirdeği 3.19 GHz. 2.02 Ghz hızında çalıştırılan çekirdekler bu işlemcinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Performans kısmına ise 2.8 GHz hızında çalıştırılan çekirdekler bakıyor.

Bu verileri derlediğimizde karşımıza Snapdragon 8 Gen 2 çıkıyor. Redmi K60 Pro tek çekirdekli testten 1462 puan alırken çok çekirdekli testten 5038 puan almayı başardı. 12 GB RAM ile donatılan bu modelde Android 13 tabanlı olan MIUI 14 var.

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Oyun telefonu Redmi K60 Pro Geekbench 5 testinde: İşte sonuçlar