Oyun telefonu Redmi K60 Pro Geekbench testinde: İşte sonuçlar

Redmi K60 Pro sahada: Geekbench 5 testi
27 Aralık 2022 tarihinde tanıtılacağı duyurulan bu modelin kod adı Kalama olan bir işlemci eşliğinde sınanmaya tabi tutulduğu öğrenildi.
8 çekirdekli olan bu işlemcinin en hızlı çekirdeği 3.19 GHz. 2.02 Ghz hızında çalıştırılan çekirdekler bu işlemcinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Performans kısmına ise 2.8 GHz hızında çalıştırılan çekirdekler bakıyor.
Bu verileri derlediğimizde karşımıza Snapdragon 8 Gen 2 çıkıyor. Redmi K60 Pro tek çekirdekli testten 1462 puan alırken çok çekirdekli testten 5038 puan almayı başardı. 12 GB RAM ile donatılan bu modelde Android 13 tabanlı olan MIUI 14 var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d