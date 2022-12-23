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    Oyun telefonu Redmi K60 Pro Geekbench testinde: İşte sonuçlar

    Redmi K60 Gaming için alınan iptal kararı Redmi K60 Pro'nun yıldızını parlattı. Zira kendisi bir oyun telefonu olacak. Bu modelin Geekbench 5 testi ile sınandığı öğrenildi. 
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    Redmi K60 Pro Geekbench 5 testi Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce AnTuTu'dan 1 milyon 350 bin 526 puan alarak akıllı telefon gündemine damgasını vuran Redmi K60 Pro şimdi de Geekbench 5 testi ile sahada. Redmi K60 Gaming'i yerinden eden bu akıllı telefon neler sunuyor?

    Redmi K60 Pro sahada: Geekbench 5 testi

    27 Aralık 2022 tarihinde tanıtılacağı duyurulan bu modelin kod adı Kalama olan bir işlemci eşliğinde sınanmaya tabi tutulduğu öğrenildi.

    8 çekirdekli olan bu işlemcinin en hızlı çekirdeği 3.19 GHz. 2.02 Ghz hızında çalıştırılan çekirdekler bu işlemcinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Performans kısmına ise 2.8 GHz hızında çalıştırılan çekirdekler bakıyor.

    Bu verileri derlediğimizde karşımıza Snapdragon 8 Gen 2 çıkıyor. Redmi K60 Pro tek çekirdekli testten 1462 puan alırken çok çekirdekli testten 5038 puan almayı başardı. 12 GB RAM ile donatılan bu modelde Android 13 tabanlı olan MIUI 14 var.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 4 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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