Samsung, Galaxy Fold satışlarını 60 ülkeye genişletecek

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Samsung şirketinden bir yetkilinin, bugün Güney Kore medyasına yaptığı açıklamalara göre, yüksek talep nedeniyle şirket katlanabilir Galaxy Fold akıllı telefonunu satan ülkelerin sayısını 60'a çıkaracak.

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Galaxy Fold'a talep çok fazla

Şirket, Aralık-Şubat 2020 tarihleri arasında Galaxy Fold satışına 30'dan fazla pazar ekleyecek ve bu gelişmeyle birlikte satış hacminin 500 bini aşmasını bekliyor. Yetkili konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Cihazı piyasaya sürmediğimiz ülkelerdeki GSM şirketleri ve kullanıcı talepleri üst düzeyde olduğu için böyle bir karar aldık. Çünkü katlanabilir Galaxy Fold oldukça dikkat çeken bir akıllı telefon." ifadelerini kullandı.

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Galaxy Fold'un satışa çıkacağı yeni pazarların arasında Vietnam, Brezilya, Yeni Zelanda, Şili, İtalya, Hollanda ve Yunanistan yer alıyor. Şirketin cihazı Eylül ayında piyasaya sürmesinden bu yana, satışa sunulan ülke sayısı gittikçe yükseltildi ve şu anda Galaxy Fold, Kore, ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere 29 ülkede satılmakta. 2 bin doların üzerinde bir fiyatla satılan cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair ise şimdilik bir bilgi yer almıyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/12/133_279590.html