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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy Fold satışlarını 60 ülkeye genişletecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un satış ağını genişletiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz, 30'dan fazla ülkeye daha yayılacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy Fold satışlarını 60 ülkeye genişletecek
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    Samsung şirketinden bir yetkilinin, bugün Güney Kore medyasına yaptığı açıklamalara göre, yüksek talep nedeniyle şirket katlanabilir Galaxy Fold akıllı telefonunu satan ülkelerin sayısını 60'a çıkaracak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'ye göre en güvenli işletim sistemi, kendi geliştirdiği HarmonyOS"

    Galaxy Fold'a talep çok fazla

    Şirket, Aralık-Şubat 2020 tarihleri arasında Galaxy Fold satışına 30'dan fazla pazar ekleyecek ve bu gelişmeyle birlikte satış hacminin 500 bini aşmasını bekliyor. Yetkili konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Cihazı piyasaya sürmediğimiz ülkelerdeki GSM şirketleri ve kullanıcı talepleri üst düzeyde olduğu için böyle bir karar aldık. Çünkü katlanabilir Galaxy Fold oldukça dikkat çeken bir akıllı telefon." ifadelerini kullandı.

    Samsung, Galaxy Fold satışlarını 60 ülkeye genişletecek
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    Galaxy Fold'un satışa çıkacağı yeni pazarların arasında Vietnam, Brezilya, Yeni Zelanda, Şili, İtalya, Hollanda ve Yunanistan yer alıyor. Şirketin cihazı Eylül ayında piyasaya sürmesinden bu yana, satışa sunulan ülke sayısı gittikçe yükseltildi ve şu anda Galaxy Fold, Kore, ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil olmak üzere 29 ülkede satılmakta. 2 bin doların üzerinde bir fiyatla satılan cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair ise şimdilik bir bilgi yer almıyor.



    http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/12/133_279590.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Relax Relax 1 hf.
    Türkiye gelmez...Gelirse de sadece kuyumcuda satılması gerekir...
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