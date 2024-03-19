Yeni teknolojiyle iPhone 16'nın çerçeveleri daha da incelebilir

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max halihazırda 1,55 mm ile halihazırda çok inçe çerçevelere sahiplar. Ancak Apple, iPhone 16 ile sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Son gelen bilgilere göre iPhone 16, "Kenar Azaltma Yapısı" teknolojisiyle daha da ince çerçevelere sahip olacak. Bu teknolojiyle ekranın altındaki bakır kablolar kıvrılarak alt çerçevenin küçülmesi sağlanıyor.

Apple daha önce cihazlarının çerçevelerini azaltmak için "düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama" (LIPO) teknolojisini kullanmıştı. Yeni teknoloji ise, duyumcu Revegnus'un belirttiği gibi, alttaki bakır telleri kıvırarak alanı azaltıyor. Ekran sektöründen isimsiz bir yetkili, muhtemelen aşırı ısınma sorunlarından dolayı alt kısımdaki çerçeveyi küçültmek için daha önce çok az çaba sarf edildiğini veya hiç çaba gösterilmediğini belirtti.

Apple iPhone 16 özellikleri neler olacak? 1 gün önce eklendi

Artık akıllı telefon çiplerinin termal olarak daha verimli hale gelmesi ve soğutma çözümlerinin gelişmesiyle birlikte Kenar Azaltma Yapısı teknolojisinin hız kazanmaya başlaması mümkün. Yetkili ayrıca şirketlerin bu teknolojiyi benimsemenin karmaşık bir süreç olduğunu belirtiyor. Çerçevelerin belirli bir eşiğin altına düşürülmesi daha fazla tasarım ve mühendislik kaynağı gerektirdiğinden, bunun getireceği maliyet artışı etkili olmuş olabilir.

Apple'ın iPhone 16 serisi için bir grafen termal soğutma sistemini test ettiğini, ayrıca iPhone 16 Pro'nun pilinin muhtemelen daha iyi ısı transferi için metal bir kabukla kaplanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Dolayısıyla Apple'ın termal konularda yaptığı değişiklikler Kenar Azaltma Yapısı teknolojisini de telefonlarına entegre edebileceğini gösteriyor. Bunun yanında bu teknolojinin bütün modellere mi yoksa Pro serisine mi geleceği henüz bilinmiyor.

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