Yeni teknolojiyle iPhone 16'nın çerçeveleri daha da incelebilir

Son gelen bilgilere göre iPhone 16, "Kenar Azaltma Yapısı" teknolojisiyle daha da ince çerçevelere sahip olacak. Bu teknolojiyle ekranın altındaki bakır kablolar kıvrılarak alt çerçevenin küçülmesi sağlanıyor.
Apple daha önce cihazlarının çerçevelerini azaltmak için "düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama" (LIPO) teknolojisini kullanmıştı. Yeni teknoloji ise, duyumcu Revegnus'un belirttiği gibi, alttaki bakır telleri kıvırarak alanı azaltıyor. Ekran sektöründen isimsiz bir yetkili, muhtemelen aşırı ısınma sorunlarından dolayı alt kısımdaki çerçeveyi küçültmek için daha önce çok az çaba sarf edildiğini veya hiç çaba gösterilmediğini belirtti.
Artık akıllı telefon çiplerinin termal olarak daha verimli hale gelmesi ve soğutma çözümlerinin gelişmesiyle birlikte Kenar Azaltma Yapısı teknolojisinin hız kazanmaya başlaması mümkün. Yetkili ayrıca şirketlerin bu teknolojiyi benimsemenin karmaşık bir süreç olduğunu belirtiyor. Çerçevelerin belirli bir eşiğin altına düşürülmesi daha fazla tasarım ve mühendislik kaynağı gerektirdiğinden, bunun getireceği maliyet artışı etkili olmuş olabilir.
Apple'ın iPhone 16 serisi için bir grafen termal soğutma sistemini test ettiğini, ayrıca iPhone 16 Pro'nun pilinin muhtemelen daha iyi ısı transferi için metal bir kabukla kaplanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Dolayısıyla Apple'ın termal konularda yaptığı değişiklikler Kenar Azaltma Yapısı teknolojisini de telefonlarına entegre edebileceğini gösteriyor. Bunun yanında bu teknolojinin bütün modellere mi yoksa Pro serisine mi geleceği henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.