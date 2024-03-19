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    Yeni teknolojiyle iPhone 16'nın çerçeveleri daha da incelebilir

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max halihazırda 1,55 mm ile halihazırda çok inçe çerçevelere sahiplar. Ancak Apple, iPhone 16 ile sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.
    Yeni teknolojiyle iPhone 16'nın çerçeveleri daha da incelebilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max halihazırda 1,55 mm ile halihazırda çok inçe çerçevelere sahiplar. Ancak Apple, iPhone 16 ile sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

    Son gelen bilgilere göre iPhone 16, "Kenar Azaltma Yapısı" teknolojisiyle daha da ince çerçevelere sahip olacak. Bu teknolojiyle ekranın altındaki bakır kablolar kıvrılarak alt çerçevenin küçülmesi sağlanıyor.

    Apple daha önce cihazlarının çerçevelerini azaltmak için "düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama" (LIPO) teknolojisini kullanmıştı. Yeni teknoloji ise, duyumcu Revegnus'un belirttiği gibi, alttaki bakır telleri kıvırarak alanı azaltıyor. Ekran sektöründen isimsiz bir yetkili, muhtemelen aşırı ısınma sorunlarından dolayı alt kısımdaki çerçeveyi küçültmek için daha önce çok az çaba sarf edildiğini veya hiç çaba gösterilmediğini belirtti.

    Artık akıllı telefon çiplerinin termal olarak daha verimli hale gelmesi ve soğutma çözümlerinin gelişmesiyle birlikte Kenar Azaltma Yapısı teknolojisinin hız kazanmaya başlaması mümkün. Yetkili ayrıca şirketlerin bu teknolojiyi benimsemenin karmaşık bir süreç olduğunu belirtiyor. Çerçevelerin belirli bir eşiğin altına düşürülmesi daha fazla tasarım ve mühendislik kaynağı gerektirdiğinden, bunun getireceği maliyet artışı etkili olmuş olabilir.

    Apple'ın iPhone 16 serisi için bir grafen termal soğutma sistemini test ettiğini, ayrıca iPhone 16 Pro'nun pilinin muhtemelen daha iyi ısı transferi için metal bir kabukla kaplanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Dolayısıyla Apple'ın termal konularda yaptığı değişiklikler Kenar Azaltma Yapısı teknolojisini de telefonlarına entegre edebileceğini gösteriyor. Bunun yanında bu teknolojinin bütün modellere mi yoksa Pro serisine mi geleceği henüz bilinmiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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