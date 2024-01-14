Samsung Galaxy M55 yakında geliyor

Samsung Galaxy M55, sızan bilgilere göre Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alacak. Daha önce Samsung telefonlarda görmediğimiz çipset bir ilk olacak. İşlemci, M54'te kullanılan Exynos 1380'e göre önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. 4 adet Cortex-A710 performans çekirdeğine sahip olan işlemciye Adreno 644 GPU'su eşlik ediyor. Bunun yanında telefonun 8GB RAM ile geleceği belirtiliyor.
Telefonla ilgili bilgiler şimdilik bunlar. Galaxy M54, Mart ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla M55'in de aynı süre zarfında tanıtılmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.