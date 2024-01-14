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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M55 yakında geliyor

    Samsung, orta sınıfta Galaxy M54'ün takipçisi Galaxy M55'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Wi-Fi Alliance tarafından onaylanan telefon işlemci tarafında sürpriz bir tercih ile geliyor.
    Samsung Galaxy M55 yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, orta sınıfta Galaxy M54'ün takipçisi Galaxy M55'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon, SM-M556B/DS numarasıyla 4 Ocak'ta Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı.

    Samsung Galaxy M55, sızan bilgilere göre Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alacak. Daha önce Samsung telefonlarda görmediğimiz çipset bir ilk olacak. İşlemci, M54'te kullanılan Exynos 1380'e göre önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. 4 adet Cortex-A710 performans çekirdeğine sahip olan işlemciye Adreno 644 GPU'su eşlik ediyor. Bunun yanında telefonun 8GB RAM ile geleceği belirtiliyor. 

    Telefonla ilgili bilgiler şimdilik bunlar. Galaxy M54, Mart ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla M55'in de aynı süre zarfında tanıtılmasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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