Samsung Galaxy M55 yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, orta sınıfta Galaxy M54'ün takipçisi Galaxy M55'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon, SM-M556B/DS numarasıyla 4 Ocak'ta Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı.

Samsung Galaxy M55, sızan bilgilere göre Snapdragon 7 Gen 1 çipsetinden güç alacak. Daha önce Samsung telefonlarda görmediğimiz çipset bir ilk olacak. İşlemci, M54'te kullanılan Exynos 1380'e göre önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. 4 adet Cortex-A710 performans çekirdeğine sahip olan işlemciye Adreno 644 GPU'su eşlik ediyor. Bunun yanında telefonun 8GB RAM ile geleceği belirtiliyor.

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Telefonla ilgili bilgiler şimdilik bunlar. Galaxy M54, Mart ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla M55'in de aynı süre zarfında tanıtılmasını bekleyebiliriz.

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