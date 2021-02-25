Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri

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Samsung'un web sitesinde, Galaxy M62 akıllı telefon için hazırlanmış bir sayfa ortaya çıktı. Uzun pil ömrüne sahip olacak bu orta sınıf cihaz, 3 Mart tarihinde piyasaya sürülecek.

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Cihaz, çapraz olarak 6,7 inç boyutunda bir Süper AMOLED ekran ile donatılmış. Üst ortasında küçük bir delik bulunan FullHD+ formatlı bu panele de tek bir ön kamera yerleştirilmiş (muhtemelen 32MP çözünürlüklü).

Akıllı telefon, Exynos 9825 işlemciye sahip. Sekiz çekirdekli bu işlemci, bir ARM Mali-G76 MP12 grafik hızlandırıcı ve bir LTE-Advanced Pro Cat.20 modem içeriyor. Yonga seti, 8 GB RAM ile birlikte çalışıyor ve dahili depolama biriminin kapasitesi ise 256 GB olarak belirtilmiş.

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Devasa bir pil kapasitesi ile geliyor

Galaxy M62'nin arka panelinde de 64 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Parmak izi tarayıcı ise kasanın yan tarafına konumlandırılmış. Akıllı telefonun ana özelliği ise 7000 mAh kapasiteli güçlü bir şarj edilebilir pil diyebiliriz. 25W şarj desteği ile gelen akıllı telefon diğer cihazlara güç sağlamak için de kullanılabilecek.

Galaxy M62, siyah, mavi ve yeşil renklerde satışa sunulacak. Henüz fiyatının ne olacağına dair bir bilgi mevcut değil.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m62_already_listed_on_samsung_thailands_website-news-47920.php

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