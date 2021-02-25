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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Mart ayında satışa sunacağı yeni akıllı telefon modeli Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde ortaya çıktı.
    25 Şubat 2021, 15:00 (1 gün)
    6,2b
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    14
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri
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    Samsung'un web sitesinde, Galaxy M62 akıllı telefon için hazırlanmış bir sayfa ortaya çıktı. Uzun pil ömrüne sahip olacak bu orta sınıf cihaz, 3 Mart tarihinde piyasaya sürülecek.

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    Cihaz, çapraz olarak 6,7 inç boyutunda bir Süper AMOLED ekran ile donatılmış. Üst ortasında küçük bir delik bulunan FullHD+ formatlı bu panele de tek bir ön kamera yerleştirilmiş (muhtemelen 32MP çözünürlüklü).

    Akıllı telefon, Exynos 9825 işlemciye sahip. Sekiz çekirdekli bu işlemci, bir ARM Mali-G76 MP12 grafik hızlandırıcı ve bir LTE-Advanced Pro Cat.20 modem içeriyor. Yonga seti, 8 GB RAM ile birlikte çalışıyor ve dahili depolama biriminin kapasitesi ise 256 GB olarak belirtilmiş.

    Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri
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    Devasa bir pil kapasitesi ile geliyor

    Galaxy M62'nin arka panelinde de 64 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü bir kamera modülü yer alıyor. Parmak izi tarayıcı ise kasanın yan tarafına konumlandırılmış. Akıllı telefonun ana özelliği ise 7000 mAh kapasiteli güçlü bir şarj edilebilir pil diyebiliriz. 25W şarj desteği ile gelen akıllı telefon diğer cihazlara güç sağlamak için de kullanılabilecek.

    Galaxy M62, siyah, mavi ve yeşil renklerde satışa sunulacak. Henüz fiyatının ne olacağına dair bir bilgi mevcut değil.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m62_already_listed_on_samsung_thailands_website-news-47920.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Alpha Centauri (Mustafa S.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    M serisinde güvenli klasör olmadığı için alamıyorum umarım android 11 ile güvenli klasör gelir
    2 Yanıt Yanıtla
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    ugur_Akd 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Alpha Centauri
    Hindistan romyunda var diye biliyorum
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    khytr89 (Hakan ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Alpha Centauri
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Kim yok diyor hocam cihaz m31s ama garantiden çıkartmadan hint romu kurdum, 6000mah pilde hic bitmiyor
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    Lexco (E. Y.) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exynos işlemci koyacaklarına sd 765g koysanız ya...
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    M51 gayet iyi telefon
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    C cem_23 (Cem Bahar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    F62 hindistanda, globalde M62 olarak sunulacak herhalde. F62 ile M62 aynı cihaz. Keşke global olan model M62 de en azından Snapdragon 765G kullanılsaydı. İleride böyle bir adım atarlar diye tahmin ediyorum. M51 i de böyle bir istek var diye çıkarmışlardı. Yani qualcoom + amoled+ büyük batarya olayı haliyle çekiyor insanları. Şimdi yine bir qualcomm'un orta-üst işlemcilerinden biri kullanılır. İleride böyle bir cihaz gelirse düşünürüm. Yoksa M51 şuanlık daha mantıklı.
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    damn2u (Sercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hay şu Exynos ısrarınıza ya. SD750G/765G koy geç işte.
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    expressimo 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung resmen kazık atıyor Note 10 kullanııcılarına. Gerçi kamera konusu her zaman bu cihazlarda belli seviyede kalacak ama olsun yine de uyuz oldum. Note 10 ları ucuza vermek ve güncelleme desteği sunmak varken bu saçma bir hamle. Saçma da değilde işte kıl bir hamle, paragöz bir hamle. Bence sınırlı sayıda 9825 ile note 10 ların bir kısmını 330 dolardan satsınlar zararına.
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    Uçan Fin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hocam gel şuna Snapdragon 750 falan koy Allahını seversen. Eski exynosları koyma..
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    W wospos 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yakında telefonlara eskiden kullandıkları isimleri verecekler herhalde
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bataryadan dolayı çok ağırdır şimdi bu.
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    M makine26 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangisini alayım karar veremiyorum. A51 düşündüm. M52 çıkıyor. Birde F serisini duydum. S serisine tonla para vermek istemiyorum. Zorla samsung dan soğutacaklar.
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    6234 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    samsung, Galaxy M62 ve
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