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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı

    Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Note 20'nin muhtemel tasarımını gözler önüne seren yeni görseller yayınlandı. Amiral gemisi telefon Ağustos ayında tanıtılacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı
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    Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımıyla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) ve Pigtou iş birliğiyle amiral gemisi telefonun büyük, yani Plus versiyonunun nasıl görüneceğini ortaya koyan yeni görseller yayınlandı.

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    Son raporlara göre Galaxy Note 20 Plus, Galaxy S20 Ultra gibi 6.9 inçlik bir ekranla gelecek. Standart Note 20'de ise 6.7 inç boyutunda bir ekran göreceğiz. Her iki cihazda da dikdörtgen kamera modülü yer alacak.

    Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı
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    Lansman Ağustos'ta

    Galaxy Note 20 serisinin Exynos 992 veya Snapdragon 865 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve ikinci nesil Qualcomm 3D Sonic Max ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor. Amiral gemisi telefon Ağustos ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.



    https://pigtou.com/blogs/android/samsung-galaxy-note-20-plus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 5 dk.
    Artık yeni çıkan telefonlara Kemal Sunal'ın pişmiş tavuk camına ekmek banması gibi bakıyorum.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 11 dk.
    İphone kameraları çirkinleştirdi diye sendemi çirkinleştirmek zorundasın
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    dr4qo (göksu aral) 17 dk.
    O kameraların çirkinliği?
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    danlabilic (Danla Bilic) 18 dk.
    çok kaba arkası özellikle, galaxy note 8 tasarım anlamında samsung'un zirvesiydi..
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