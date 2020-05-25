Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı

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Samsung Galaxy Note 20'nin tasarımıyla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) ve Pigtou iş birliğiyle amiral gemisi telefonun büyük, yani Plus versiyonunun nasıl görüneceğini ortaya koyan yeni görseller yayınlandı.

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Son raporlara göre Galaxy Note 20 Plus, Galaxy S20 Ultra gibi 6.9 inçlik bir ekranla gelecek. Standart Note 20'de ise 6.7 inç boyutunda bir ekran göreceğiz. Her iki cihazda da dikdörtgen kamera modülü yer alacak.

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Lansman Ağustos'ta

Galaxy Note 20 serisinin Exynos 992 veya Snapdragon 865 işlemci, 16 GB'a kadar RAM ve ikinci nesil Qualcomm 3D Sonic Max ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile gelmesi bekleniyor. Amiral gemisi telefon Ağustos ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

https://pigtou.com/blogs/android/samsung-galaxy-note-20-plus

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