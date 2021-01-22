Samsung, Galaxy S10 için yayınladığı Android 11 güncellemesini geri çekti

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Samsung bundan birkaç hafta önce, Galaxy S10 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Ancak, Güney Koreli şirketin amiral gemisi telefonları için yayınladığı güncellemeyi geri çektiği ortaya çıktı.

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Galaxy S10 sahipleri güncellemeyi Ocak ayının ilk haftasında almaya başladı. Artık güncelleme bu akıllı telefonlar için mevcut değil. Bu durumun hem OTA hem de SmartSwitch güncellemeleri için geçerli olduğunu belirtelim. Samsung henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

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Kullanıcılar kamera ve ısınmadan şikayetçi

Ürün yazılımında düzeltilmesi gereken bazı hatalar olduğu belirtiliyor. Bazı Galaxy S10 kullanıcıları kamerayla ilgili sorunlardan (bulanık fotoğraf) ve cihazın ısınmasından şikayet ediyorlar.

Ayrıca şirketin dillendirmediği ve henüz gün yüzüne çıkmamış hatalar da olabilir. Samsung'un Galaxy S10 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesine ne zaman devam edeceği belli değil.

https://www.sammobile.com/news/stable-galaxy-s10-android-11-one-ui-3-0-update-pulled

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