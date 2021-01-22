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    Samsung, Galaxy S10 için yayınladığı Android 11 güncellemesini geri çekti

    Samsung amiral gemisi Galaxy S10 serisi için yayınladığı Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini geri çekti. Ürün yazılımında giderilmesi gereken bazı hataların olduğu bildiriliyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Galaxy S10 için yayınladığı Android 11 güncellemesini geri çekti
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    Samsung bundan birkaç hafta önce, Galaxy S10 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Ancak, Güney Koreli şirketin amiral gemisi telefonları için yayınladığı güncellemeyi geri çektiği ortaya çıktı.

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    Galaxy S10 sahipleri güncellemeyi Ocak ayının ilk haftasında almaya başladı. Artık güncelleme bu akıllı telefonlar için mevcut değil. Bu durumun hem OTA hem de SmartSwitch güncellemeleri için geçerli olduğunu belirtelim. Samsung henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

    Samsung, Galaxy S10 için yayınladığı Android 11 güncellemesini geri çekti
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    Kullanıcılar kamera ve ısınmadan şikayetçi

    Ürün yazılımında düzeltilmesi gereken bazı hatalar olduğu belirtiliyor. Bazı Galaxy S10 kullanıcıları kamerayla ilgili sorunlardan (bulanık fotoğraf) ve cihazın ısınmasından şikayet ediyorlar.

    Ayrıca şirketin dillendirmediği ve henüz gün yüzüne çıkmamış hatalar da olabilir. Samsung'un Galaxy S10 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesine ne zaman devam edeceği belli değil.



    https://www.sammobile.com/news/stable-galaxy-s10-android-11-one-ui-3-0-update-pulled Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    6 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yürüyen Hoparlör 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Klasik Samsung , klasik Android işte.
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    TR_Asker (- -) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf s21 satışlarına balta vurmasın S21 son modeli olmasının yanı sıra en güncel cihaz diye biraz daha erteleyip şubat ortası hatta sonu gibi bile güncellemeyi yollayabilir. Satış stratejisinden başka hiçbir şey değil bu ki zaten satışların düştüğü yerde mevcut kullanıcısını neden memnun etmez şirket biraz tuhaf çünkü bu ilk olay değil.
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şu an android 11 kurulu odinden yüklendim. ısınma olmadı benim cihazda hatta daha iyi bile oldu ama fotoğrafta hdr mod açıkken hareketli nesneler flu çıkıyor.. şimdilik hdr ı kapattım.. eski sürüme dönmek istemiyorum çünkü hızı akıcılığı tepkileri hele batarya süresi harika ötesi oldu
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