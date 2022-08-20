Samsung, Galaxy S10 serisi için 60 güvenlik açığını gideren güncellemeyi yayınladı

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Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e için yeni bir güncelleme yayınladı. Firmanın 2019 yılında piyasaya sürdüğü eski amiral gemisi serisi, Ağustos ayı güvenlik güncellemesini alarak bir dizi önemli güvenlik açıklarını kapattı.

Hali hazırda Avrupa bölgesi için yayınlanmaya başlayan güncelleme yakın bir zamanda tüm Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e cihazları için erişilebilir olacak. Söz konusu güncelleme G97XFXXSGHVH2 yapı numarası altında kullanıma sunuluyor. Güncelleme, 60’ın üzerinde gizlilik ve güvenlik açıklarını gidermeye yaraya bir yama konumunda. Bu açıkların yarısının Android kaynaklı yarısının ise Samsung kaynaklı olduğu atarılıyor.

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Kritik açıkların giderilmesinin yanında bir dizi hatalar da gideriliyor. Bunlar arasında Samsung DeX, Knox VPN, Bluetooth, NFX, Wi-Fi ve ciddi MAC adresi sızıntısı yer alıyor.

Galaxy S10 Android 13 alacak mı?

Samsung, 2019 yılında Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e modellerini Android 9 Pie sürümüyle piyasaya sürmüştü. Cihazlar sonrasında sırasıyla Android 10, Android 11 ve Android 12 güncellemesini almıştı. Samsung’un söz verdiği gibi üç büyük Android güncellemesi cihazlara verilmiş durumda. Dolayısıyla Android 13 veya başka bir büyük Android güncellemesi cihazlara gelmeyecek. Bununla birlikte Galaxy S10, Android güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.

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Samsung Galaxy S10 serisi için kritik güncelleme yayınlandı