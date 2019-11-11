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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED

    Samsung Display, Kore ve Amerika'daki Patent Ofisleri'ne başvurarak "SAMOLED" markasını tescil ettirdi. Yeni bir ekran türü olan SAMOLED'in Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2'de kullanılacağı bildiriliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    39
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED
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    Samsung Display, Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yeni bir ticari marka için başvuruda bulundu. Güney Koreli şirket "SAMOLED" markasının tescilini yaptırdı.

    Ayrıca Bkz. "Vivo S5'in resmi basın görselleri internete düştü"

    Yeni bir ekran çeşidi olan SAMOLED'in 2020'de piyasaya sürülecek Galaxy S11'de karşımıza çıkacağı söyleniyor. Ayrıca yüksek olasılıkla şirketin yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'de de kullanılacak.

    Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED
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    MWC 2020'de gövde gösterisi yapacak

    Marka açıklamasında “OLED ekran, akıllı telefon ekranı, monitör, TV ekranı, dijital tabela, bilgisayar ekranı” gibi ifadeler yer alıyor. Görünüşe bakılırsa SAMOLED, şirketin ünlü AMOLED ekranının yeni bir versiyonu olacak.

    Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED
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    Daha önce Samsung Galaxy S11'in 20:9 en boy oranına sahip 120 Hz'lik ekranla geleceği bildirilmişti. Güney Koreli şirketin 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Galaxy S11 ve Fold 2'yi lanse ederek büyük bir gövde gösterisi yapacağı söyleniyor.



    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s11-samoled-display Yorum Yaz
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    theJuDGe_41 1 hf. en beğenilen
    A.S. AMOLED
    Yanıtla +34
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    danlabilic 1 hf.
    Samoled yanığı
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Matt_Murdock 1 hf.
    ÇÖP
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    cabriyo 1 hf.
    süper amoled diye birşey zaten yok mu?
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    Windows10 1 hf.
    Vay be ilk galaxy s de de böyle yazıyordu aldığımda.
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    smart1978 1 hf. Windows10
    Telefon olarak ilk RGB AMOLED yani Super AMOLED PLUS ile Galaxy S2 Samsung un telefonlari arasinda en kalitelisidir yani Pentile degildi! Beyazlari tam beyazdi efektif cozunurluk te %33 kayipli degildi .Elbette cozunurlugu dusuktu lakin o cozunurlugun hakkini da veriyordu .



    Samsung pentile e gecmesinden 2 ana sebep vardir : Daha uzun omurlu olmasi ve dusuk guc tuketimi ... Gerci her ikisi de iyilestirme odakli harbi bir cozumu de yoktur :/ ...


    Sony Xperia 1 daki telefonunun ekrani 4K cozunurlukte ve hic olmazsa 8 bit te degil ama az da olsa bircok AMOLED/OLED sorunlarian cozum ureten 8+2 FRC li 10 bit 4K AMOLED/OLED panel kullanmaktadir. Ekrani Sony uretmistir ...


    Keske Samsung ta bu yonde ilerseymis! Inatla pazarlama odakli sozde yenilikler ...


    Google un Pixel 4 telefonlari da ozellikle buyuk olani ( yuksek ihtimalle ) Samsung panel ve 90 Hz ! Simdi Samsung kendisinden daha kalitelisini Google veya Apple filan verirse ne derler Samsung dan yeni amiral cihaz satin alanlarca . S10 Plus S10 S10e Note10+ Note10 dahil :) ...
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    ***RAMMSTEIN*** 1 hf.
    SamoÇöp
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    magnagizmo 1 hf.
    Zamzung önce kamera üretmeyi öğrensin 4k video çekerken optik stabilizatörü iptal edip jöle efektli videolar çeken bi kamera üretiyor ve samboylarına pahalı pahalı satıyor sene 2019.. Ha birde paslanmaz çelik diye lansmanda anlatıp alüminyum gövdeyle kakalıyordu samboylara :) Az kafanız çalıssın olm bu kadar samboyluk bünyeye zarar
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    Eeltorm 1 hf.
    Güzel.
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    Matt_Murdock 1 hf.
    Sizin gibilere cevap vererek çenemi yormayacağım samboylar
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    DH Misafiri 1 hf.
    Samsung yine en yenilikçi firma olarak devam ediyor. Apple yine HD LCD devşirmesi yapacak
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    Xloud 1 hf.
    TV departmanı sürekli internetten yanık reklamı üzerinden reklam yapıyor telefonların oled olduğunu unutarak...
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    Sedunar 1 hf.
    Samsung oled kullanamıyor yasak
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    huseyincarnege 1 hf.
    eğer 8bitle gelecekse salamaoled
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    samsung, ekran ve
    8 etiket daha samoled galaxy s11 galaxy fold 2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler MPopüler
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