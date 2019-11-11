Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED

Samsung Display, Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yeni bir ticari marka için başvuruda bulundu. Güney Koreli şirket "SAMOLED" markasının tescilini yaptırdı.
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Yeni bir ekran çeşidi olan SAMOLED'in 2020'de piyasaya sürülecek Galaxy S11'de karşımıza çıkacağı söyleniyor. Ayrıca yüksek olasılıkla şirketin yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'de de kullanılacak.
MWC 2020'de gövde gösterisi yapacak
Marka açıklamasında “OLED ekran, akıllı telefon ekranı, monitör, TV ekranı, dijital tabela, bilgisayar ekranı” gibi ifadeler yer alıyor. Görünüşe bakılırsa SAMOLED, şirketin ünlü AMOLED ekranının yeni bir versiyonu olacak.
Daha önce Samsung Galaxy S11'in 20:9 en boy oranına sahip 120 Hz'lik ekranla geleceği bildirilmişti. Güney Koreli şirketin 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Galaxy S11 ve Fold 2'yi lanse ederek büyük bir gövde gösterisi yapacağı söyleniyor.
https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s11-samoled-display Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung pentile e gecmesinden 2 ana sebep vardir : Daha uzun omurlu olmasi ve dusuk guc tuketimi ... Gerci her ikisi de iyilestirme odakli harbi bir cozumu de yoktur :/ ...
Sony Xperia 1 daki telefonunun ekrani 4K cozunurlukte ve hic olmazsa 8 bit te degil ama az da olsa bircok AMOLED/OLED sorunlarian cozum ureten 8+2 FRC li 10 bit 4K AMOLED/OLED panel kullanmaktadir. Ekrani Sony uretmistir ...
Keske Samsung ta bu yonde ilerseymis! Inatla pazarlama odakli sozde yenilikler ...
Google un Pixel 4 telefonlari da ozellikle buyuk olani ( yuksek ihtimalle ) Samsung panel ve 90 Hz ! Simdi Samsung kendisinden daha kalitelisini Google veya Apple filan verirse ne derler Samsung dan yeni amiral cihaz satin alanlarca . S10 Plus S10 S10e Note10+ Note10 dahil :) ...
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