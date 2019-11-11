Samsung Galaxy S11'in ekranı belli oldu: SAMOLED

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Samsung Display, Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yeni bir ticari marka için başvuruda bulundu. Güney Koreli şirket "SAMOLED" markasının tescilini yaptırdı.

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Yeni bir ekran çeşidi olan SAMOLED'in 2020'de piyasaya sürülecek Galaxy S11'de karşımıza çıkacağı söyleniyor. Ayrıca yüksek olasılıkla şirketin yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'de de kullanılacak.

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MWC 2020'de gövde gösterisi yapacak

Marka açıklamasında “OLED ekran, akıllı telefon ekranı, monitör, TV ekranı, dijital tabela, bilgisayar ekranı” gibi ifadeler yer alıyor. Görünüşe bakılırsa SAMOLED, şirketin ünlü AMOLED ekranının yeni bir versiyonu olacak.

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Daha önce Samsung Galaxy S11'in 20:9 en boy oranına sahip 120 Hz'lik ekranla geleceği bildirilmişti. Güney Koreli şirketin 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Galaxy S11 ve Fold 2'yi lanse ederek büyük bir gövde gösterisi yapacağı söyleniyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s11-samoled-display