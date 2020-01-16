Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki ay tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 10'un canlı görüntüleri, cihazın tüm detaylarını gözler önüne seriyor.
    6 gün
    10,8b
    3
    18
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 10'un önümüzdeki ay tanıtılması beklenirken, cihazla ilgili sızıntılar da devam ediyor. Şimdi ise Xiaomi Mi 10 olduğu iddia edilen cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu"

    Sızıntı, Pro olmayan modele ait olabilir

    İlk kez canlı olarak görüntülenen cihazın, önceki sızıntılardan farklı olduğunu söylemek gerek. Zira daha önceki haberlerde telefonun herhangi bir delikli ekran veya çentiğe sahip olmayacağı ve tam ekran kullanıcı deneyimi yaşatacağı iddia edilmişti. Bu da Mi 10 modelinin ekran altı kamera teknolojisiyle geleceği söylentilerini güçlendiriyordu. Ancak son sızıntı bu haberleri gölgede bıraktı.

    Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Yine de önceki sızıntıların Xiaomi Mi 10 Pro modeline ait olabileceği ihtimali de mevcut. Şirket Mi 10'un Pro modeli olacağını doğrulamıştı ve normal versiyona sahip olan kullanıcıların delikli bir ekran tasarımına razı olmaları gerekecek diyebiliriz. Cihazın arka tasarımı ise şimdiye kadar sızan haberleri doğrular nitelikte. Yani cihazda alt alta konumlandırılmış dört adet kamera olacak. Xiaomi yeni amiral gemisini ne zaman tanıtacağını ise henüz açıklamış değil.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10_shows_up_on_live_photos_with_a_punchhole_camera-news-41042.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cemus 6 gün en beğenilen
    çok kötü olmuş bence... kavisli ekran iğrenç bir şey insanlar nasıl bu akımı sevdi hala anlamıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    posıtıve 6 gün
    One plus kullanan xiaomi ye kolay kolay dönmez
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 6 gün
    Acaba bu sefer stereo hoparlör koyacaklar mi????
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Dehşetengiz 2 gün
    mi 6 dan geçilir mi bakalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kntrli 5 gün
    Biride çıksın 5.5inç ekranlı %85-90 ekran kasa oranlı 3500mah bataryalı bir amiral gemi yapsın arkadaş Her çıkan telefon dahada büyüyor Telefonu değiştiremiyoruz bunların yüzünden
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TugiForum 5 gün
    Xiaomi uygun diye önereceğim telefondur ama hiçbir zaman kendim için alacağım telefon olamaz. Sony Türkiye'den çekilmese yine sony alırdım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    damn2u 5 gün
    Haydaa, madem çerçeve olacak neden kamera çerçeve de değil Meizu modellerinde olduğu gibi? Ayrıca çerçevesiz modellerden sonra bir sürü seçenekte varken neden böyle bir model? Çerçevenin yanına bağımsız bir kamera ne alaka? Umarım final tasarım değildir de değişik prototip modellerden birisidir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Formani 6 gün
    Kötü bir tasarım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    posıtıve 6 gün
    One plus kullanan xiaomi ye kolay kolay dönmez
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    obsesoz 6 gün
    Adamlar sıfırdan çok iyi yerlere geldiler artık piyasaya yön bile vermeye başladılar..Mi10 da gayet güzel olmuş.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MFN 6 gün smart1978
    Öyle senin dediğin gibi kolay olsaydı bu işler yüzlerce çalışanı olan onlarca şirket çoktan yapmış olurdu zaten. Alttaki çerçeve de benim bildiğim kadarıyla ekranın bağlantısıyla alakalı. Apple gibi ekranın alt kısmını kendi üzerine döndürmeleri lazım ki alt çerçeveyi kaldırabilsinler ancak bu da büyük maliyet artışına sebep olduğu için astarı kendisinden pahalı hale geliyor ve yapmaya gerek duymuyor Apple harici üreticiler.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 6 gün MFN
    Apple daki sistemi zaten bilen kaynakli paylasmisligim da bolca olan birisiyimdir.

    Ekran baglantisini ona gore ayarlar ic tasarimini degistirirler. Illa eski temellerde yeni seylere zorlansin demiyorum.

    Ayrica velevki ugrasmayacaklarsa anlamsiz delige gerek yok eskisi gibi olsun deliksiz ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wolwes 6 gün
    Hadi hadi hadi mi11,mi12 çıkarın model yagdırında mi9 ucuzlasın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    brk6152 6 gün
    şu kamera deliğine donmeyin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    10774 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi mi 10, xiaomi mi 10 pro ve
    8 etiket daha cep telefonu sızıntı akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek 5 gün WhatsApp reklam stratejisi iptal edildi 5 gün Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim 5 gün Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi 5 gün Balık yağı temelli ilaç Faz 3 denemesinde iptal edildi 5 gün Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi 5 gün Samsung Galaxy S20 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı: 12GB RAM, Snapdragon 865 5 gün Çinli üretici BYD, elektrikli sedan modeli Han'ın görsellerini paylaştı 6 gün Bang & Olufsen batarya canavarı yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu 6 gün 2020 yılında melez bulut mimarileri öne çıkacak 6 gün Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı 6 gün Cloudflare ABD siyasetçilerine koruma hizmetleri verecek 6 gün Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip 6 gün Server Nedir? Server Çeşitleri Nelerdir? 6 gün TikTok, 2019'un en çok indirilen ikinci uygulaması oldu 6 gün Yerli otomobil, MWC 2020'de tüm dünyanın beğenisine sunulacak 6 gün Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor 6 gün Huawei'nin 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu TENAA'da göründü 6 gün Android dünyasına iddialı tablet | Huawei MediaPad M6 6 gün AMD dizüstünde de iddialı | İşte yeni bilgisayarlar 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi Sonraki FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı 6 gün Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor 6 gün Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu 6 gün Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu 6 gün Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu 6 gün Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli? 6 gün Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne? 6 gün Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı 6 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 1 hf. HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 1 hf. Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim