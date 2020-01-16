Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi

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Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 10'un önümüzdeki ay tanıtılması beklenirken, cihazla ilgili sızıntılar da devam ediyor. Şimdi ise Xiaomi Mi 10 olduğu iddia edilen cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı.

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Sızıntı, Pro olmayan modele ait olabilir

İlk kez canlı olarak görüntülenen cihazın, önceki sızıntılardan farklı olduğunu söylemek gerek. Zira daha önceki haberlerde telefonun herhangi bir delikli ekran veya çentiğe sahip olmayacağı ve tam ekran kullanıcı deneyimi yaşatacağı iddia edilmişti. Bu da Mi 10 modelinin ekran altı kamera teknolojisiyle geleceği söylentilerini güçlendiriyordu. Ancak son sızıntı bu haberleri gölgede bıraktı.

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Yine de önceki sızıntıların Xiaomi Mi 10 Pro modeline ait olabileceği ihtimali de mevcut. Şirket Mi 10'un Pro modeli olacağını doğrulamıştı ve normal versiyona sahip olan kullanıcıların delikli bir ekran tasarımına razı olmaları gerekecek diyebiliriz. Cihazın arka tasarımı ise şimdiye kadar sızan haberleri doğrular nitelikte. Yani cihazda alt alta konumlandırılmış dört adet kamera olacak. Xiaomi yeni amiral gemisini ne zaman tanıtacağını ise henüz açıklamış değil.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10_shows_up_on_live_photos_with_a_punchhole_camera-news-41042.php

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