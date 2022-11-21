Samsung, Galaxy S20 FE için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesine başladı

Tam Boyutta Gör Samsung yaklaşık iki hafta önce Galaxy S20 serisi için kararlı Android 13 güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Firma, Galaxy S20 serisinin dördüncü üyesi olan Galaxy S20 FE’ye de şimdi bu güncellemeyi vermeye başladı.

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Galaxy S20 FE için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi ilk olarak Rusya’daki kullanıcılara verilmeye başlandı. Samsung’un güncelleme stratejisine göre ilgili güncelleme önümüzdeki günlerde diğer pazarlarda da kullanıma girecektir.

Galaxy S20 FE için Android 13 zamanı

Galaxy S20 FE için kararlı Android 13 (One UI 5.0) güncellemesi, G780FXXUAEVK3 üretici yazılımı sürümüyle birlikte geliyor. Yaklaşık 2GB boyutunda olan gün aynı zamanda Kasım 2022 güvenlik yamasına da sahip. Bu arada özellikle belirtelim, an itibariyle Galaxy S20 FE'nin Exynos 990 versiyonu Android 13 güncellemesi almaya başladı. Snapdragon versiyon ise kısa süre sonra güncellemeyi almaya başlayacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Android 13 güncellemesi Galaxy S20 FE için son büyük Android işletim sistemi güncellemesi olacak. Telefon, Android 10 tabanlı One UI 2.5 yazılımıyla 2020 yılında piyasaya çıkmıştı. 2021’in başlarında Android 11, yılın sonlarında ise Android 12 güncellemesini almış olan cihaz şimdi de Android 13’ü alıyor. Samsung, Galaxy S20 FE için 3 büyük OS güncellemesi taahhüt etmişti.

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Samsung, Galaxy S20 FE için Android 13 güncellemesine başladı