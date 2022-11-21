Samsung, Galaxy S20 FE için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesine başladı

Galaxy S20 FE için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi ilk olarak Rusya’daki kullanıcılara verilmeye başlandı. Samsung’un güncelleme stratejisine göre ilgili güncelleme önümüzdeki günlerde diğer pazarlarda da kullanıma girecektir.
Galaxy S20 FE için Android 13 zamanı
Galaxy S20 FE için kararlı Android 13 (One UI 5.0) güncellemesi, G780FXXUAEVK3 üretici yazılımı sürümüyle birlikte geliyor. Yaklaşık 2GB boyutunda olan gün aynı zamanda Kasım 2022 güvenlik yamasına da sahip. Bu arada özellikle belirtelim, an itibariyle Galaxy S20 FE'nin Exynos 990 versiyonu Android 13 güncellemesi almaya başladı. Snapdragon versiyon ise kısa süre sonra güncellemeyi almaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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