Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı

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Samsung’un Galaxy Note 7 dönemi sonrasında ilk kez yer verdiği Fan Edition yani FE amiral gemisi sürümleri; yeni dönemde firmanın üst seviyedeki en önemli silahları olmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte sorunlar da yok değil.

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Galaxy S20 FE ekran sorunu

Samsung’un daha uygun fiyatlı amiral gemisi olarak hazırladığı ve ülkemizde de 6499TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy S20 FE akıllı telefon modelinde dokunmatik sorunları ortaya çıkmaya başladı.

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Reddit ve Samsung forumlarında paylaşılan şikayetlere göre bazı dokunmatik ekranlar sürükleme ve dokunma hareketlerini birbirine karıştırıyor. Bazıları ise dokunmaya cevap vermiyor veya hayalet dokunuşlar ortaya çıkıyor.

Sorunlar bazı test birimlerinde de görülmüş ancak şimdilik belirli bir kitleyle sınırlı olduğu düşünülüyor. Henüz Samsung tarafından bir açıklama yapılmadığı için sorun donanım taraflı mı yoksa yazılım taraflı mı belli değil.

https://pocketnow.com/samsung-galaxy-s20-fe-is-starting-to-present-erratic-touchscreen-issues

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