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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı

    Samsung Galaxy S20 FE kullanıcıları dokunmatik ekranın hareketleri birbirine karıştırdığı veya hayalet dokunuşlar yapmaya başladığı şeklinde şikayetlerde bulunuyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oy Ver

    Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy Note 7 dönemi sonrasında ilk kez yer verdiği Fan Edition yani FE amiral gemisi sürümleri; yeni dönemde firmanın üst seviyedeki en önemli silahları olmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte sorunlar da yok değil.

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    Galaxy S20 FE ekran sorunu

    Samsung’un daha uygun fiyatlı amiral gemisi olarak hazırladığı ve ülkemizde de 6499TL fiyat etiketi ile satışa sunulan Galaxy S20 FE akıllı telefon modelinde dokunmatik sorunları ortaya çıkmaya başladı.

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    Reddit ve Samsung forumlarında paylaşılan şikayetlere göre bazı dokunmatik ekranlar sürükleme ve dokunma hareketlerini birbirine karıştırıyor. Bazıları ise dokunmaya cevap vermiyor veya hayalet dokunuşlar ortaya çıkıyor.

    Sorunlar bazı test birimlerinde de görülmüş ancak şimdilik belirli bir kitleyle sınırlı olduğu düşünülüyor. Henüz Samsung tarafından bir açıklama yapılmadığı için sorun donanım taraflı mı yoksa yazılım taraflı mı belli değil.



    https://pocketnow.com/samsung-galaxy-s20-fe-is-starting-to-present-erratic-touchscreen-issues Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    carter (Volkan ) 1 hf. en beğenilen
    Her ay alfabeden bir harf seçip saçma sapan telefonları piyasaya sürerseniz sorunlarla da uğraşmak durumunda kalırsınız. Apple'ı pek sevmem lakin adamların telefon stratejisini biraz örnek alın.
    Her ay alfabeden bir harf seçip saçma sapan telefonları piyasaya sürerseniz sorunlarla da uğraşmak durumunda kalırsınız. Apple'ı pek sevmem lakin adamların tele...
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    Yanıtla +23
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    Acht (Can ) 1 hf.
    saçma sapan tonlarca telefon üretirsen olacağı bu
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    erditepe (Erdi Tepe) 2 sa.
    Çok ilginç bir durum bu ekran sorunu. Nasıl bir tesadüftür ki Note Fe'de de edge ekran dokunmatik arızası oluşuyordu ve donanımsaldı yazılımsal değildi. İnşallah S20 FE'deki yazılımsaldır. Yoksa Samsung Fe muhabbetini bırakmalı bu FE isminde bir bit yeniği var 😊
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    dımmışali (durmuş bahça) 2 sa.
    Yine samsung, hep aynı samsung.
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    onboardx 1 hf.
    Baydı artık Samsung hep aynı telleri üretip duruyor.
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    ctrl-alt-delete (Ctrl-Alt Delete) 1 hf. (düzenlendi)
    Cihaz iki adet update aldı bile konu ile ilgili
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    huge_marv 1 hf.
    6500 - 7000 bin TL ver dokunmatiğin çalışmasın.. yakında kendi kendine kapanmaya reset atmaya da başlar.
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    joven 1 hf.
    Nihayetinde kul yapısı sorun olabilir eminim sorunu kısa zamanda çözerler.
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    Acht (Can ) 1 hf.
    saçma sapan tonlarca telefon üretirsen olacağı bu
    Yanıtla +7
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Klasik samsung.
    Yanıtla +2
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    carter (Volkan ) 1 hf. en beğenilen
    Her ay alfabeden bir harf seçip saçma sapan telefonları piyasaya sürerseniz sorunlarla da uğraşmak durumunda kalırsınız. Apple'ı pek sevmem lakin adamların telefon stratejisini biraz örnek alın.
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