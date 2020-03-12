TSMC 5nm yonga üretimine hazır

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Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi TSMC'nin, 5nm tabanlı yongaların seri üretimine başlayacağı bildirildi. Gelen bilgilere göre üretim bu yılın ilk yarısında ve yüksek ihtimalle Nisan ayında başlayacak.

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Gelirin yüzde 10'unu oluşturacak

ULV (ultraviyole litografi) teknolojisini kullanan ikinci şirket olan TSMC, son birkaç yıldır 5nm üretim süreci üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Şirketin son olarak ürettiği 7nm+ yongalar ise en son amiral gemisi akıllı telefonların işlemcisinde kullanılmıştı. Artan transistör yoğunluğu ve düşük güç tüketimi sunacak olan 5nm yongaların, PC donanımları ve mobil cihazlarda kullanılacağı belirtiliyor.

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Analistler TSMC'nin üretim kapasitesinin dolu olduğunu ve çok fazla sipariş almayacaklarını belirtiyor. Buna ek olarak 5nm yongaların ise şirketin bu yılki gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturması bekleniyor. TSMC'nin hedefleri arasında ise bu yongaların, orta sınıf tüketici için kullanılabilir hale getirmek.

https://www.gsmarena.com/tsmc_ready_to_start_production_of_5nm_chips-news-41950.php

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