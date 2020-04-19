Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek

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Kısa süre önce yayınlanan bir yazılım güncellemesi bazı Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu meydana gelmesine neden olmuştu. Daha sonra Galaxy S20 Ultra sahipleri de benzer bir problemle karşılaştı.

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Note 9'un akıbetinin ne olacağı henüz belli değil ancak Samsung'un en son amiral gemisi S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu giderecek bir güncelleme üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

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Kullanıcılar düzeltme bekliyor

Sorunun yazılımsal olduğu ortada ancak tam olarak neden kaynaklandığı belli değil. Galaxy S20 Ultra'daki problem erkan tazeleme oranı 120 Hz'deyken ve parlaklık %30'un altına düşünce kendini gösteriyor. Ayrıca bu sorun genellikle Exynos işlemcili modellerde görülüyor.

Birçok kişinin Galaxy S20 Ultra'yı satın almasının en büyük nedenlerinden biri 120 Hz tazeleme oranı sunmasıydı. Kullanıcıların 1.400 dolar ödeyerek aldıkları telefonda bu özelliği sorunsuz bir şekilde kullanamamaları üzücü. Şu an için tek tesellileri ise Samsun'un harekete geçmiş olması.

https://www.sammobile.com/news/samsung-fix-galaxy-s20-ultra-green-tint-issue-software-update

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