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    Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek

    Galaxy S20 Ultra için yayınlanan Nisan güncellemesi cihazda yeşil ekran sorunu çıkmasına neden olmuştu. Konuyla ilgili harekete geçen Samsung yakında gerekli düzeltmeyi yaparak problemi giderecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek
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    Kısa süre önce yayınlanan bir yazılım güncellemesi bazı Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu meydana gelmesine neden olmuştu. Daha sonra Galaxy S20 Ultra sahipleri de benzer bir problemle karşılaştı.

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    Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı "

    Note 9'un akıbetinin ne olacağı henüz belli değil ancak Samsung'un en son amiral gemisi S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu giderecek bir güncelleme üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

    Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek
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    Kullanıcılar düzeltme bekliyor

    Sorunun yazılımsal olduğu ortada ancak tam olarak neden kaynaklandığı belli değil. Galaxy S20 Ultra'daki problem erkan tazeleme oranı 120 Hz'deyken ve parlaklık %30'un altına düşünce kendini gösteriyor. Ayrıca bu sorun genellikle Exynos işlemcili modellerde görülüyor.

    Birçok kişinin Galaxy S20 Ultra'yı satın almasının en büyük nedenlerinden biri 120 Hz tazeleme oranı sunmasıydı. Kullanıcıların 1.400 dolar ödeyerek aldıkları telefonda bu özelliği sorunsuz bir şekilde kullanamamaları üzücü. Şu an için tek tesellileri ise Samsun'un harekete geçmiş olması.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-fix-galaxy-s20-ultra-green-tint-issue-software-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Barni Moloztaş (Eren ) 51 dk.
    aynısı iphone'da olsa ortalık yıkılırdı ama samsung olunca kimse bir şey demiyor çünkü alıştık bunlara
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    RhiFaT (R. ) 1 sa.
    Samsungun cihazları ilk bakışta mükemmel ama kronik sorunları eksik olmuyor
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    -KuTLuBeY- (eray filizöz) 1 sa.
    A71 de de benzer bir problem mevcut?
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