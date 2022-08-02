Samsung Galaxy S22 kullanıcıları filmlerde takılma sorunu yaşıyor

Samsung Galaxy S22 kullanıcıları film izlerken ekran yenileme hızının düşmesine neden olan bir sorunla karşılaştı. Söz konusu hata videolarda donma ve takılma sorunlarına yol açıyor. Amazon Prime ve Netflix gibi uygulamalarda uyarlanabilir yenileme hızının düşük frekansa geçmesiyle alakalı bir problem var.
Galaxy S22 ekranındaki uyarlanabilir yenileme hızı özelliği video oynatıldığında ekranda herhangi bir etkinlik algılamayarak pil ömründen tasarruf etmek için düşük frekansa geçiyor. Bu durum da Amazon Prime ve Netflix gibi popüler yayın hizmetlerindeki deneyimi olumsuz yönde etkiliyor.
Güncelleme bekleniyor
Samsung forumlarındaki şikayet sayısına bakılırsa sorun sınırlı sayıda kullanıcıyı etkilemiş durumda. Güney Koreli teknoloji devinin bir sonraki yazılım güncellemelerinden birinde bu hatayı düzeltmesi bekleniyor. Şu an için sorun yaşayan Galaxy S22 sahiplerinin güncellemeyi beklemekten başka yapabilecekleri birşey yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok güzel yaw