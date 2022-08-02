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    Oppo Watch 3'ün tasarımı ortaya çıktı: Snapdragon W5 Gen 1 işlemcili ilk akıllı saat

    Çok yakında tanıtılması beklenen Oppo Watch 3'ün resmi teaser görseli yayınlandı. Yeni model Snapdragon W5 Gen 1 işlemci ve eSIM teknolojisi ile karşımıza çıkacak.
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    Oppo Watch 3'ün tasarımı ortaya çıktı
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    Qualcomm, 19 Temmuz'da yeni nesil akıllı saatler için tasarlanan yeni Snapdragon W5 Gen 1 ve Snapdragon W5 Plus Gen 1 işlemcilerini duyurmuştu. Hemen sonrasında ise bir Oppo sözcüsü yeni yonga setiyle donatılmış ilk giyilebilir cihazı kendilerinin çıkaracağını açıkladı.

    Oppo bu vaadini gerçeğe dönüştüreceğine yönelik ilk sinyali verdi. Çinli marka Oppo Watch 3'te Snapdragon W5 Gen 1 platformunu kullanacağını gösteren bir tanıtım posteri paylaştı. Yayınlanan bir diğer görsel ise akıllı saatin tasarımını gözler önüne seriyor.

    Oppo Watch 3'ün tasarımı ortaya çıktı
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    10 Ağustos'ta tanıtılabilir

    Yeni modelin görünüm olarak Apple Watch'u andırdığını söyleyebiliriz. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre cihaz eSIM teknolojisini destekleyecek. Ayrıca akıllı saatin güncellenmiş arayüze sahip yeni bir ColorOS Watch sürümü ile geleceği bildiriliyor.

    Oppo Watch 3'ün tasarımı ortaya çıktı
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    Oppo Watch 3'ün Snapdragon W5 Gen 1 ile güçlendirilmiş ilk giyilebilir cihaz olup olmayacağını yakında öğreneceğiz. Çünkü Mobvoi markası da bu ilki gerçekleştirme gayesinde. Akıllı saatin 10 Ağustos'ta yapılacak etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.ithome.com/0/632/779.htm https://t.me/EqualLeaks/41724
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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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