Oppo Watch 3'ün tasarımı ortaya çıktı: Snapdragon W5 Gen 1 işlemcili ilk akıllı saat

Tam Boyutta Gör

Qualcomm, 19 Temmuz'da yeni nesil akıllı saatler için tasarlanan yeni Snapdragon W5 Gen 1 ve Snapdragon W5 Plus Gen 1 işlemcilerini duyurmuştu. Hemen sonrasında ise bir Oppo sözcüsü yeni yonga setiyle donatılmış ilk giyilebilir cihazı kendilerinin çıkaracağını açıkladı.

OnePlus Nord Buds CE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

Oppo bu vaadini gerçeğe dönüştüreceğine yönelik ilk sinyali verdi. Çinli marka Oppo Watch 3'te Snapdragon W5 Gen 1 platformunu kullanacağını gösteren bir tanıtım posteri paylaştı. Yayınlanan bir diğer görsel ise akıllı saatin tasarımını gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör

10 Ağustos'ta tanıtılabilir

Yeni modelin görünüm olarak Apple Watch'u andırdığını söyleyebiliriz. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre cihaz eSIM teknolojisini destekleyecek. Ayrıca akıllı saatin güncellenmiş arayüze sahip yeni bir ColorOS Watch sürümü ile geleceği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Oppo Watch 3'ün Snapdragon W5 Gen 1 ile güçlendirilmiş ilk giyilebilir cihaz olup olmayacağını yakında öğreneceğiz. Çünkü Mobvoi markası da bu ilki gerçekleştirme gayesinde. Akıllı saatin 10 Ağustos'ta yapılacak etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.