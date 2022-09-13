Samsung, standart Galaxy S23 modellerinde FHD ekran kullanmaya devam edecek

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Teknoloji devi Samsung, dünyanın en kaliteli ekran panellerini üretmesi ile biliniyor. Her sene ekran kalitesi ile dikkat çeken televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar üreten firma, son yıllarda yaptığı cimrilik ile ciddi eleştirilere maruz kaldı. Galaxy S6, S7, S8, S9, S10 ve S20 cihazlarında QHD/1440p panel kullanan firma, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisinin standart modellerinde yalnızca FHD+ panel kullandı. Cihazlar, ekran kalitesi konusunda iyi bir deneyim sunsa da çözünürlük eksikliği, birçok eleştirinin kaynağı olmuştu. Görünüşe göre Samsung, 2023 yılında da bu hareketine devam edecek. Ancak Çinli akıllı telefon üreticilerinin 1.5K ekranlara geçeceği belirtiliyor.

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Samsung, Çinlilerin gerisinde kalacak

Mobil dünyada güvenilir isimlerden olan Digital Chat Station, Çinli orta seviye telefonların, gelecek yıl daha yüksek çözünürlükler ile geleceğini belirtti. 1200p+, 1300p+ ve 1440p+ çözünürlüklü paneller 1.5K, quasi-2K ve QHD olarak adlandırılacak. Mobil dünyada yakın kaynakları ile bilinen Ice Universe, inç başına yaklaşık 450 piksel sunacak 1.5K ekranlı cihazların, standart Samsung Galaxy S23 modellerinin önüne geçeceğini belirtti.

Samsung, Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisinde QHD panellerini yalnızca Ultra modellerde kullandı. Bu yüzden büyük ekranlı S22+, inç başına yalnızca 393 piksel sunarak amiral gemi yarışında, gerilerde kalmış oldu. Eskiden çözünürlük konusunda eleştirilen Apple ise, iPhone 13 ve iPhone 14 modellerinde inç başına yaklaşık 450 piksel sunarak yarışta bir hayli yükseldi. Çinli orta seviye akıllı telefonların da 1.5K ve QHD panel kullanmaya başlaması, dünyanın en büyük panel üreticilerinden olan Samsung’u ciddi anlamda kötü bir duruma sokacaktır.

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Samsung Galaxy S23 çözünürlük yarışında geri kalacak