Samsung Galaxy S23 FE bataryası 25W hızlı şarjı destekleyecek

SM-S7110 model numarasıyla görünen Galaxy S23 FE 5G, 25W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Safety Korea tarafından yapılan önceki sertifika, telefonun 4500 mAh bataryaya sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Galaxy S23 FE'nin Exynos 2200 işlemciden güç alacağı ancak bazı ülkelerde Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile gelebileceği söyleniyor. Telefon, 6.4 inç, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefon, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı sunacak. Selefindeki 12MP kamera yerine 50MP kamera ile gelecek.
Samsung S23 FE’nin 2023 üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak bazı pazarlarda stok sınırlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D