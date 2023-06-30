Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 FE modeline ait görseller geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Render görsellere göre, S21 FE'den ziyade Galaxy 23 serisine benzeyecek bir model gelecek. S23 FE, son olarak 3C sertifika sitesinde ortaya çıktı ve cihazın batarya özellikleri belli oldu.

Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı 2 gün önce eklendi

SM-S7110 model numarasıyla görünen Galaxy S23 FE 5G, 25W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Safety Korea tarafından yapılan önceki sertifika, telefonun 4500 mAh bataryaya sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Galaxy S23 FE'nin Exynos 2200 işlemciden güç alacağı ancak bazı ülkelerde Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile gelebileceği söyleniyor. Telefon, 6.4 inç, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefon, 6 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı sunacak. Selefindeki 12MP kamera yerine 50MP kamera ile gelecek.

Samsung S23 FE’nin 2023 üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak bazı pazarlarda stok sınırlı olacak.

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Samsung Galaxy S23 FE bataryası 25W hızlı şarjı destekleyecek