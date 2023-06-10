Samsung Galaxy S23 FE'nin pil sertifikası ortaya çıktı: Lansman yakın olabilir

İşte Samsung Galaxy S23 FE'nin detayları:
Uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy S23 FE, yakın bir zamanda Safety Korea'dan alınan pil sertifikası listesinde ortaya çıktı. Listedeki pil, geçmişte görülen Galaxy S23 FE için SM-S711 tanımlayıcısıyla eşleşen EB -BS711ABY model numarasını taşımakta. Amperex tarafından üretilen bataryanın kapasitesi, listede açıklanmamış. Ancak daha önceki söylentilere göre Galaxy S23 FE, 25W şarjlı 4.500 mAh bataryaya sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi