Samsung Galaxy S23 FE'nin pil sertifikası ortaya çıktı: Lansman yakın olabilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, şimdilerde 26 Temmuz'da gerçekleştireceği Unpacked 2023 etkinliği için hazırlanmakta. Şirketin bu etkinlikte yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 ve Watch 6 serisini tanıtması bekleniyor. Ancak görünen o ki Samsung şimdilerde başka bir cihaz için de çalışmakta.

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İşte Samsung Galaxy S23 FE'nin detayları:

Uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy S23 FE, yakın bir zamanda Safety Korea'dan alınan pil sertifikası listesinde ortaya çıktı. Listedeki pil, geçmişte görülen Galaxy S23 FE için SM-S711 tanımlayıcısıyla eşleşen EB -BS711ABY model numarasını taşımakta. Amperex tarafından üretilen bataryanın kapasitesi, listede açıklanmamış. Ancak daha önceki söylentilere göre Galaxy S23 FE, 25W şarjlı 4.500 mAh bataryaya sahip olabilir.

Galaxy S23 FE, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolamanın yanı sıra Samsung'un Exynos 2200 yonga seti ile dünya çapında piyasaya sürülecek. Cihazın arka tarafında ise 50 MP'lik bir ana kamera bulunması bekleniyor. Son olarak Galaxy S23 FE'nin Temmuz ayının son haftasında tanıtılması planlanan Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'ten önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy S23 FE'nin pil sertifikası ortaya çıktı