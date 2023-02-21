Tam Boyutta Gör Günümüzde katlanabilir telefonlar, yavaş yavaş standart akıllı telefonların yerini almaya başladı. Bu noktada pazara öncülük eden Samsung, yakında yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerini tanıtacak. Bugün ise Galaxy Z Fold 5'in entegre S-Pen desteği hakkında üzücü bir gelişme paylaşıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 5 için S Pen planları rafa kaldırıldı

Yeni paylaşılan raporlar, Galaxy Z Fold 5’in tasarımı konusunda nihai kararın verildiğini söylüyor. Buna göre Samsung, dahili bir S-Pen yuvası yerine daha ince bir tasarıma yönelecek. Görünüşe göre Güney Koreli dev, entegre bir S-Pen yuvası ile telefonu kalınlaştırmak veya ağırlaştırmak istemiyor. Zira günümüzde çok sayıda kullanıcı, katlanabilir telefonları kalın buluyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak bir süredir Samsung Galaxy Z Fold 5’in ''su damlası'' formunda yeni bir menteşe yapısına geçiş yapacağı söyleniyor. Böylece katlanabilir telefon kapatıldığında arada herhangi bir boşluk oluşmayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ortaya çıktı 1 ay önce eklendi

Ayrıca katlanabilir telefonların yanı sıra, Samsung'un orantılı bir kalem boyutu ve yazma rahatlığı sunacak ince bir S Pen tasarımı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu nedenle entegre S-Pen planları gelecek nesil Galaxy Z Fold modellerine ertelenmiş olabilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatalım.

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Samsung Galaxy Z Fold 5 için S Pen planları rafa kaldırıldı