Samsung Galaxy Z Fold 5 için S Pen planları rafa kaldırıldı
Yeni paylaşılan raporlar, Galaxy Z Fold 5’in tasarımı konusunda nihai kararın verildiğini söylüyor. Buna göre Samsung, dahili bir S-Pen yuvası yerine daha ince bir tasarıma yönelecek. Görünüşe göre Güney Koreli dev, entegre bir S-Pen yuvası ile telefonu kalınlaştırmak veya ağırlaştırmak istemiyor. Zira günümüzde çok sayıda kullanıcı, katlanabilir telefonları kalın buluyor.
Ayrıca katlanabilir telefonların yanı sıra, Samsung'un orantılı bir kalem boyutu ve yazma rahatlığı sunacak ince bir S Pen tasarımı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu nedenle entegre S-Pen planları gelecek nesil Galaxy Z Fold modellerine ertelenmiş olabilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.