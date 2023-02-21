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    Samsung Galaxy Z Fold 5 için S Pen planları rafa kaldırıldı

    Samsung tarafından yakında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 5 modelinden üzücü bir haber paylaşıldı. Yeni katlanabilir telefon için S Pen planları rafa kaldırıldı.
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    Samsung Galaxy Z Fold 5 için S Pen planları rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde katlanabilir telefonlar, yavaş yavaş standart akıllı telefonların yerini almaya başladı. Bu noktada pazara öncülük eden Samsung, yakında yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerini tanıtacak. Bugün ise Galaxy Z Fold 5'in entegre S-Pen desteği hakkında üzücü bir gelişme paylaşıldı.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 için S Pen planları rafa kaldırıldı

    Yeni paylaşılan raporlar, Galaxy Z Fold 5’in tasarımı konusunda nihai kararın verildiğini söylüyor. Buna göre Samsung, dahili bir S-Pen yuvası yerine daha ince bir tasarıma yönelecek. Görünüşe göre Güney Koreli dev, entegre bir S-Pen yuvası ile telefonu kalınlaştırmak veya ağırlaştırmak istemiyor. Zira günümüzde çok sayıda kullanıcı, katlanabilir telefonları kalın buluyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 5 için S Pen planları rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Ek olarak bir süredir Samsung Galaxy Z Fold 5’in ''su damlası'' formunda yeni bir menteşe yapısına geçiş yapacağı söyleniyor. Böylece katlanabilir telefon kapatıldığında arada herhangi bir boşluk oluşmayacak.

    Ayrıca katlanabilir telefonların yanı sıra, Samsung'un orantılı bir kalem boyutu ve yazma rahatlığı sunacak ince bir S Pen tasarımı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu nedenle entegre S-Pen planları gelecek nesil Galaxy Z Fold modellerine ertelenmiş olabilir. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatalım. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 14 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 20 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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