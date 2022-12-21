Samsung Galaxy S23 Geekbench testinde! İşte sonuçlar

Samsung Galaxy S23 Geekbench 5 testi sonuçları
Samsung Galaxy S23'ün bu testte bünyesinde şu mimariye yer veren bir işlemci ile sınandığı öğrenildi: 3 x 2.02 GHz, 4 x 2.80 GHz ve 1 x 3.36 GHz. Bu veriler Snapdragon 8 Gen 2'nin özel bir versiyonu ile karşılacağımızı gösteriyor.
8 GB RAM ve Android 13 (One UI 5.0) ile sahaya inen bu akıllı telefon tek çekirdek testinden 578 puan alırken çok çekirdekli testten 2118 puan almayı başardı. Galaxy S23'de 6.1 inç büyüklüğünde olacağı öne sürülen bir AMOLED ekrana, Full HD+ teknolojisine, 1080 x 2340 ekran çözünürlüğüne ve 120 Hz ekran yenileme hızına rastlayacağız.
Kendisinin geçtiğimiz ekim ayında katıldığı bir Geekbench 5 testinde başka bir teknik altyapı ile tek çekirdekli testten 1524 puan, çok çekirdekli testten ise 4597 puan aldığı öğrenilmişti.
Arka tarafta ise üçlü bir kamera kurulumu yer alacak: 50 MP ana kamera (OIS), 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den alacağı söylenen Samsung Galaxy S23'ün 8 GB / 12 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 4.0 depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacağı konuşuluyor.
Bu modelin 25 W hızlı şarj ve 15 W kablolu şarj ile taçlandırılacağı ve bu şarj teknolojilerine 3700 mAh'lik bir bataryanın arkadaşlık edeceği yazıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...