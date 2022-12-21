Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Geekbench testinde! İşte sonuçlar

    Samsung Galaxy S23 kendisini iyice göstermeye başladı. Zira kendisinin Geekbench 5 testi tarafından sınandığı ortaya çıktı. Yeni Galaxy modelinin test sonuçları nasıl?
    Oy Ver
    Samsung Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 bir Geekbench 5 testi ile şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacağı düşünülen bu akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

    Samsung Galaxy S23 Geekbench 5 testi sonuçları

    Samsung Galaxy S23'ün bu testte bünyesinde şu mimariye yer veren bir işlemci ile sınandığı öğrenildi: 3 x 2.02 GHz, 4 x 2.80 GHz ve 1 x 3.36 GHz. Bu veriler Snapdragon 8 Gen 2'nin özel bir versiyonu ile karşılacağımızı gösteriyor.

    8 GB RAM ve Android 13 (One UI 5.0) ile sahaya inen bu akıllı telefon tek çekirdek testinden 578 puan alırken çok çekirdekli testten 2118 puan almayı başardı. Galaxy S23'de 6.1 inç büyüklüğünde olacağı öne sürülen bir AMOLED ekrana, Full HD+ teknolojisine, 1080 x 2340 ekran çözünürlüğüne ve 120 Hz ekran yenileme hızına rastlayacağız.

    Kendisinin geçtiğimiz ekim ayında katıldığı bir Geekbench 5 testinde başka bir teknik altyapı ile tek çekirdekli testten 1524 puan, çok çekirdekli testten ise 4597 puan aldığı öğrenilmişti.

    Samsung Galaxy S23 Geekbench 5 Tam Boyutta Gör
    Kendisinin düz bir ekranı olacak ve ortasında bir çentik yer alacak. Bu çentiğe ekranın altına yerleştirilen bir parmak izi tarayıcısı eşlik edecek. Kamera tarafında ise bizi görüntülü görüşmeler için kullanılacağı öne sürülen 12 MP'lik bir özçekim (selfie) kamerası karşılayacak.

    Arka tarafta ise üçlü bir kamera kurulumu yer alacak: 50 MP ana kamera (OIS), 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den alacağı söylenen Samsung Galaxy S23'ün 8 GB / 12 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 4.0 depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacağı konuşuluyor.

    Bu modelin 25 W hızlı şarj ve 15 W kablolu şarj ile taçlandırılacağı ve bu şarj teknolojilerine 3700 mAh'lik bir bataryanın arkadaşlık edeceği yazıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Profil resmi
    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız