Samsung Galaxy S23 Geekbench testinde! İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 bir Geekbench 5 testi ile şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacağı düşünülen bu akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

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Samsung Galaxy S23 Geekbench 5 testi sonuçları

Samsung Galaxy S23'ün bu testte bünyesinde şu mimariye yer veren bir işlemci ile sınandığı öğrenildi: 3 x 2.02 GHz, 4 x 2.80 GHz ve 1 x 3.36 GHz. Bu veriler Snapdragon 8 Gen 2'nin özel bir versiyonu ile karşılacağımızı gösteriyor.

8 GB RAM ve Android 13 (One UI 5.0) ile sahaya inen bu akıllı telefon tek çekirdek testinden 578 puan alırken çok çekirdekli testten 2118 puan almayı başardı. Galaxy S23'de 6.1 inç büyüklüğünde olacağı öne sürülen bir AMOLED ekrana, Full HD+ teknolojisine, 1080 x 2340 ekran çözünürlüğüne ve 120 Hz ekran yenileme hızına rastlayacağız.

Kendisinin geçtiğimiz ekim ayında katıldığı bir Geekbench 5 testinde başka bir teknik altyapı ile tek çekirdekli testten 1524 puan, çok çekirdekli testten ise 4597 puan aldığı öğrenilmişti.

Tam Boyutta Gör Kendisinin düz bir ekranı olacak ve ortasında bir çentik yer alacak. Bu çentiğe ekranın altına yerleştirilen bir parmak izi tarayıcısı eşlik edecek. Kamera tarafında ise bizi görüntülü görüşmeler için kullanılacağı öne sürülen 12 MP'lik bir özçekim (selfie) kamerası karşılayacak.

Arka tarafta ise üçlü bir kamera kurulumu yer alacak: 50 MP ana kamera (OIS), 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den alacağı söylenen Samsung Galaxy S23'ün 8 GB / 12 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 4.0 depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacağı konuşuluyor.

Bu modelin 25 W hızlı şarj ve 15 W kablolu şarj ile taçlandırılacağı ve bu şarj teknolojilerine 3700 mAh'lik bir bataryanın arkadaşlık edeceği yazıldı.

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Samsung Galaxy S23 Geekbench 5 testi ile gündemde