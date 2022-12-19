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    Samsung Galaxy S23 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı

    Samsung Galaxy S23 modelleri muhtemel fiyatları ile gündeme geldi. Önümüzdeki yılın ilk büyük akıllı telefon ailesi gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den de alabilir. İşte detaylar:
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    Samsung Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 serisi için sızdırılan muhtemel fiyat etiketleri akıllı telefon dünyasını kasıp kavuruyor. Bu serinin iki farklı işlemciden güç alacağı konuşuluyor. Bir söylentiye göre Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılacağı öngörülen Galaxy S23 modellerini 3.32 GHz hızında çalıştırılan yüksek performanslı çekirdekler destekleyecek. TSMC'nin imzasını taşıyan ilgili işlemci ise 3.2 GHz hızında çalıştırılan çekirdeklere ev sahipliği yapacak. 

    Samsung Galaxy S23 için sızdırılan fiyat etiketleri nasıl?

    Galaxy S23 Ultra'nın arkasındaki ana kameranın 200 MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtildi. TENAA'da yayımlanan ve Galaxy S23 Ultra'nın teknik özelliklerini gösteren veri sayfasında ise bu kameranın 108 MP çözünürlük ile taçlandırılacağı ifade edildi.

    Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra üçlüsünün önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacağı düşünülüyor. Daha önce 17 Şubat 2023 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenen Galaxy S23 ailesinin şimdilik şubat ayının son günlerinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

    @TheGalox_ adıyla haberler yayımlayan bir Twitter kullanıcısı bu gecikmenin Samsung kaynaklı olduğunu belirtti. Bu kullanıcı Samsung'un Galaxy S23 modellerinin fiyatları hakkında kararsız bir tutum sergilediğini duyurdu. İşte sızdırılan fiyat etiketleri:

    • Samsung Galaxy S23: 799 dolar | Vergisiz TL fiyatı: 14.898
    • Samsung Galaxy S23 Plus: 899 dolar | Vergisiz TL fiyatı: 16.763
    • Samsung Galaxy S23 Ultra: 1199 dolar | Vergisiz TL fiyatı: 22.357

    Bu yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra üçlüsü 9 Şubat'ta 2022'de tanıtıldı ve 25 Şubat 2022'de piyasaya sürüldü.

    Samsung'un kendisinden haber alana kadar Galaxy S23 serisinin ne zaman tanıtılacağını ve piyasaya sürüleceğini net bir şekilde söyleyemiyoruz. 

    Kaynakça https://www.phonearena.com/news/galaxy-s23-series-delay_id144333 https://www.notebookcheck.net/Head-scratching-Samsung-Galaxy-S23-series-pricing-dilemma-could-cause-release-date-delay-as-leaker-offers-optimistic-suggestion.675440.0.html
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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