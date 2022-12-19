Samsung Galaxy S23 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 serisi için sızdırılan muhtemel fiyat etiketleri akıllı telefon dünyasını kasıp kavuruyor. Bu serinin iki farklı işlemciden güç alacağı konuşuluyor. Bir söylentiye göre Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılacağı öngörülen Galaxy S23 modellerini 3.32 GHz hızında çalıştırılan yüksek performanslı çekirdekler destekleyecek. TSMC'nin imzasını taşıyan ilgili işlemci ise 3.2 GHz hızında çalıştırılan çekirdeklere ev sahipliği yapacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra maket (dummy) görselleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S23 için sızdırılan fiyat etiketleri nasıl?

Galaxy S23 Ultra'nın arkasındaki ana kameranın 200 MP çözünürlüğe sahip olacağı belirtildi. TENAA'da yayımlanan ve Galaxy S23 Ultra'nın teknik özelliklerini gösteren veri sayfasında ise bu kameranın 108 MP çözünürlük ile taçlandırılacağı ifade edildi.

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra üçlüsünün önümüzdeki yılın şubat ayında tanıtılacağı düşünülüyor. Daha önce 17 Şubat 2023 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenen Galaxy S23 ailesinin şimdilik şubat ayının son günlerinde tanıtılacağı tahmin ediliyor.

@TheGalox_ adıyla haberler yayımlayan bir Twitter kullanıcısı bu gecikmenin Samsung kaynaklı olduğunu belirtti. Bu kullanıcı Samsung'un Galaxy S23 modellerinin fiyatları hakkında kararsız bir tutum sergilediğini duyurdu. İşte sızdırılan fiyat etiketleri:

Samsung Galaxy S23: 799 dolar | Vergisiz TL fiyatı: 14.898

TL fiyatı: 14.898 Samsung Galaxy S23 Plus: 899 dolar | Vergisiz TL fiyatı: 16.763

TL fiyatı: 16.763 Samsung Galaxy S23 Ultra: 1199 dolar | Vergisiz TL fiyatı: 22.357

Bu yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra üçlüsü 9 Şubat'ta 2022'de tanıtıldı ve 25 Şubat 2022'de piyasaya sürüldü.

Samsung'un kendisinden haber alana kadar Galaxy S23 serisinin ne zaman tanıtılacağını ve piyasaya sürüleceğini net bir şekilde söyleyemiyoruz.

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Samsung Galaxy S23 modelleri muhtemel fiyatları ile gündemde