Galaxy S23 Ultra’dan ilk şikâyet geldi

Tam Boyutta Gör Android dünyasının en güçlü akıllı telefonu olarak gösterilen ve Elon Musk’ı bile şaşırtan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S23 Ultra modelinden ilk şikâyet geldi. Bir kullanıcı ekran çiziklerinden şikâyetçi.

Galaxy S23 Ultra ekranı çiziliyor mu?

Galaxy S23 Ultra modelinin ekranı en yeni ve en dayanıklı teknoloji olan Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bu sayede 1 metreye kadar betona veya 2 metreye kadar asfalta düşmelere dayanıklı.

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Bununla birlikte bir kullanıcı sadece cebinde taşımasına rağmen Galaxy S23 ekranında bir gün içerisinde mikro çizikler olduğunu belirtmiş. Üstelik cebinde çizilmeye sebep olacak başka herhangi bir eşya yok iken.

Henüz Samsung ve Corning tarafından açıklama yapılmadı ancak bazı hesaplar kullanıcının cebinde toz zerreleri olabileceği için çizilmelerin buradan kaynaklanabileceğini belirtmiş. Gorilla Glass Victus 2 teknolojisinin çizilmelere karşı ne tür dayanıklılık sunduğu da firma tarafından net bir şekilde belirtilmemişti. Bu bakımdan oldukça pahalı Galaxy S23 Ultra modelini ekran koruması ile kullanmakta fayda var.

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