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    Galaxy S23 Ultra’dan ilk şikâyet geldi

    Galaxy S23 Ultra kullanıcısı Twitter üzerinden paylaştığı bir videoda sadece cebinde taşıdığı cihazının ekranının kolay bir şekilde nasıl çizildiğini anlatıyor. 
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    Galaxy S23 Ultra Tam Boyutta Gör
    Android dünyasının en güçlü akıllı telefonu olarak gösterilen ve Elon Musk’ı bile şaşırtan Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S23 Ultra modelinden ilk şikâyet geldi. Bir kullanıcı ekran çiziklerinden şikâyetçi.

    Galaxy S23 Ultra ekranı çiziliyor mu?

    Galaxy S23 Ultra modelinin ekranı en yeni ve en dayanıklı teknoloji olan Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Bu sayede 1 metreye kadar betona veya 2 metreye kadar asfalta düşmelere dayanıklı.

    Bununla birlikte bir kullanıcı sadece cebinde taşımasına rağmen Galaxy S23 ekranında bir gün içerisinde mikro çizikler olduğunu belirtmiş. Üstelik cebinde çizilmeye sebep olacak başka herhangi bir eşya yok iken.

    Henüz Samsung ve Corning tarafından açıklama yapılmadı ancak bazı hesaplar kullanıcının cebinde toz zerreleri olabileceği için çizilmelerin buradan kaynaklanabileceğini belirtmiş. Gorilla Glass Victus 2 teknolojisinin çizilmelere karşı ne tür dayanıklılık sunduğu da firma tarafından net bir şekilde belirtilmemişti. Bu bakımdan oldukça pahalı Galaxy S23 Ultra modelini ekran koruması ile kullanmakta fayda var.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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