Samsung Galaxy S23 serisi için renk seçenekleri sızdırıldı!

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 serisi önümüzdeki yılın ilk aylarına damga vurmaya hazırlanıyor. Bu seride Galaxy S23, Galaxy 23 Plus ve Galaxy S23 Ultra yer alıyor.

Samsung Galaxy Unpacked 2023'ün tarihi sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S23 serisi için renk seçenekleri neler?

Galaxy S23'ün ana renkleri arasında açık altın sarısı ile pembe altın sarısı var. Galaxy S23 Ultra'nın ana rengi ise yeşil olacak. Galaxy 23 Plus'a baktığımızda bizi pembe rengi karşılayacak.

Samsung elbette bu modeller için daha fazla renk seçeneği sunacak ancak bu renkler imza rengi sıfatını taşıyor. İmza renkler Samsung'un bu cihazlar için düzenleyeceği tanıtım etkinliklerinde ve reklam afişlerinde kullanılacak.

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'nın tasarım bakımından Galaxy S22 Ultra'yı andıracağı iddia edildi. Bu seri darbelere karşı son derece dayanıklı olmasıyla bilinen Gorilla Glass'ın koruması altında olacak.

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Samsung Galaxy S23 modelleri için renk seçenekleri sızdırıldı!