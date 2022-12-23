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    Samsung Galaxy S23 serisi için renk seçenekleri sızdırıldı!

    Samsung Galaxy S23 serisi bir aksilik çıkmazsa 2023 yılının şubat ayında tanıtılacak. Güney Koreli şirket tanıtım tarihi konusunda kararsız. Bu akıllı telefon ailesinin renk seçenekleri sızdırıldı.
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    Samsung Galaxy S23 modelleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 serisi önümüzdeki yılın ilk aylarına damga vurmaya hazırlanıyor. Bu seride Galaxy S23, Galaxy 23 Plus ve Galaxy S23 Ultra yer alıyor.

     

    Samsung Galaxy S23 serisi için renk seçenekleri neler?

    Galaxy S23'ün ana renkleri arasında açık altın sarısı ile pembe altın sarısı var. Galaxy S23 Ultra'nın ana rengi ise yeşil olacak. Galaxy 23 Plus'a baktığımızda bizi pembe rengi karşılayacak.

    Samsung elbette bu modeller için daha fazla renk seçeneği sunacak ancak bu renkler imza rengi sıfatını taşıyor. İmza renkler Samsung'un bu cihazlar için düzenleyeceği tanıtım etkinliklerinde ve reklam afişlerinde kullanılacak.

    Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'nın tasarım bakımından Galaxy S22 Ultra'yı andıracağı iddia edildi. Bu seri darbelere karşı son derece dayanıklı olmasıyla bilinen Gorilla Glass'ın koruması altında olacak. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 2 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 2 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 22 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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