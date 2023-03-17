Samsung, Galaxy S23 serisi için modüler kamera aksesuarlarını duyurdu

Galaxy S23 serisi için iki yeni aksesuar
Açıkçası Samsung, aksesuarlar konusunda Apple gibi büyük rakiplerinden geride bulunuyor. Galaxy S23 serisi gibi üst seviye telefonlar sadece günlük kullanım için değil aynı zamanda profesyonel kullanım için de değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu tip aksesuarlar hem ekosistemin büyümesini hem de kullanım senaryosunu artırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)