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    Samsung, Galaxy S23 serisi için modüler kamera aksesuarlarını duyurdu

    Galaxy S23 serisi özellikle sahte ay fotoğraflarıyla gündemde bulunmaya devam ediyor. Öte yandan Samsung, geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S23 serisi için bir çift kamera aksesuarı tanıttı.
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    Samsung, Galaxy S23 serisi için kamera aksesuarlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 serisinin modüler Gadget Case'i ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış bir çift kamera aksesuarını tanıttı. Bu iki aksesuar Camera Grip ve Slim Tripod Stand olarak adlandırılırken Galaxy S23 serisinin işlevselliğini ve üretkenliğini artırmaya odaklanıyor. Samsung, bu sayede telefonun kullanım senaryolarını çeşitlendirmek ve profesyonellere ek seçenekler sunmayı hedefliyor.

    Galaxy S23 serisi için iki yeni aksesuar

    galaxy s23 Slim Tripod Stand Tam Boyutta Gör
    Slim Tripod Stand, adından da anlaşılacağı üzere telefon için bir stand konumunda. Galaxy S23’ün yatay veya dikey konumda durmasını sağlayan aksesuar bir şey izlerken veya görüntülü görüşmeler sırasında kullanılabilir. Bunların yanında ürünü fotoğraf çekimlerinde de kullanmak mümkün. Samsung, halihazırda İngiltere mağazasında ürünü 34 sterlin (41 dolar) karşılığında satışa sunmuş durumda.
    galaxy s23 Camera Grip Tam Boyutta Gör
    Camera Grip aksesuarı ise bünyesinde hem stand işlevi gören ayaklara ve hem de uzaktan fotoğraf veya video çekmek için çıkarılabilir Bluetooth deklanşör düğmesini barındırıyor. Bu aksesuar özellikle telefon ile vlog çekmek isteyenler için ideal gibi duruyor diyebiliriz. Camera Grip İngiltere mağazasından satın alınamıyor, ancak Samsung'un Hong Kong mağazasında yaklaşık 45 dolar karşılığında satılıyor.

    Açıkçası Samsung, aksesuarlar konusunda Apple gibi büyük rakiplerinden geride bulunuyor. Galaxy S23 serisi gibi üst seviye telefonlar sadece günlük kullanım için değil aynı zamanda profesyonel kullanım için de değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu tip aksesuarlar hem ekosistemin büyümesini hem de kullanım senaryosunu artırabilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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