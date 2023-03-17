Samsung, Galaxy S23 serisi için modüler kamera aksesuarlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 serisinin modüler Gadget Case'i ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış bir çift kamera aksesuarını tanıttı. Bu iki aksesuar Camera Grip ve Slim Tripod Stand olarak adlandırılırken Galaxy S23 serisinin işlevselliğini ve üretkenliğini artırmaya odaklanıyor. Samsung, bu sayede telefonun kullanım senaryolarını çeşitlendirmek ve profesyonellere ek seçenekler sunmayı hedefliyor.

Galaxy S23 serisi için iki yeni aksesuar

Tam Boyutta Gör Slim Tripod Stand, adından da anlaşılacağı üzere telefon için bir stand konumunda. Galaxy S23’ün yatay veya dikey konumda durmasını sağlayan aksesuar bir şey izlerken veya görüntülü görüşmeler sırasında kullanılabilir. Bunların yanında ürünü fotoğraf çekimlerinde de kullanmak mümkün. Samsung, halihazırda İngiltere mağazasında ürünü 34 sterlin (41 dolar) karşılığında satışa sunmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Camera Grip aksesuarı ise bünyesinde hem stand işlevi gören ayaklara ve hem de uzaktan fotoğraf veya video çekmek için çıkarılabilir Bluetooth deklanşör düğmesini barındırıyor. Bu aksesuar özellikle telefon ile vlog çekmek isteyenler için ideal gibi duruyor diyebiliriz. Camera Grip İngiltere mağazasından satın alınamıyor, ancak Samsung'un Hong Kong mağazasında yaklaşık 45 dolar karşılığında satılıyor.

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Açıkçası Samsung, aksesuarlar konusunda Apple gibi büyük rakiplerinden geride bulunuyor. Galaxy S23 serisi gibi üst seviye telefonlar sadece günlük kullanım için değil aynı zamanda profesyonel kullanım için de değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu tip aksesuarlar hem ekosistemin büyümesini hem de kullanım senaryosunu artırabilir.

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Samsung, Galaxy S23 serisi için kamera aksesuarlarını duyurdu