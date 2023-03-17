Tam Boyutta Gör Samsung, ürün yazılımı destek politikasını yeniledi ve iki yıllık süreyi üç yıla çıkardı. Şirket, ardından belli cihazlarla sınırlı olmak şartıyla dört büyük işletim sistemi güncellemesi sunacağının sözünü verdi. Bu, Galaxy S21 serisi ve sonrasında çıkan üst seviye S modellerinin dört yıl boyunca Android güncellemesi alacağı anlamına geliyor. Peki, Android 13, hangi Samsung telefonlar için son güncelleme olacak?

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Android 14 almayacak Samsung cihazlar

Android 13, aralarında popüler modellerin de olduğu bazı Galaxy telefonlar ve tabletler için son büyük işletim sistemi güncellemesi olacak. Listedeki Samsung cihazları Android 14 ve One UI 6.0’ı almayacak ancak bir süre güvenli yamalarını almaya devam edecek. İşte Android 14 almayacak Samsung telefonlar ve tabletler:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Samsung, Android 14 güncelleme takvimini paylaşmadı. One UI 6.0 güncellemesinin ne zaman geleceği resmî olarak belli olmasa da, tahminen 2023’ün sonlarına doğru, başta Galaxy S23 serisi ve katlanan modeller olmak üzere belli Galaxy telefonlar güncelemeyi alacaktır.

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Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu