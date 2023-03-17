Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu

Android 14 almayacak Samsung cihazlar
Android 13, aralarında popüler modellerin de olduğu bazı Galaxy telefonlar ve tabletler için son büyük işletim sistemi güncellemesi olacak. Listedeki Samsung cihazları Android 14 ve One UI 6.0’ı almayacak ancak bir süre güvenli yamalarını almaya devam edecek. İşte Android 14 almayacak Samsung telefonlar ve tabletler:
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy A22 (LTE/5G)
- Galaxy A32 (LTE/5G)
- Galaxy A51
- Galaxy A71
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab S6 Lite (2020)
- Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+
Samsung, Android 14 güncelleme takvimini paylaşmadı. One UI 6.0 güncellemesinin ne zaman geleceği resmî olarak belli olmasa da, tahminen 2023’ün sonlarına doğru, başta Galaxy S23 serisi ve katlanan modeller olmak üzere belli Galaxy telefonlar güncelemeyi alacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)