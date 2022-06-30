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    Samsung Galaxy S23 telefoto kamerasında geliştirme olmayabilir

    Samsung Galaxy S23 kamera özelliklerine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre Galaxy S23’ün telephoto kamerasında önemli bir iyileştirme olmayacak.
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    samsung galaxy s23 telephoto kamera

    Samsung Galaxy S23 kamera özelliklerine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre Galaxy S23’ün telephoto kamerasında önemli bir iyileştirme olmayacak.

    Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken, ayrıntıları birçok kez internete sızdırılan gelecek Galaxy S serisi amiral gemisi telefonları üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

    Aynı telephoto kamera kullanılabilir

    Söylentilere göre, Samsung Galaxy S23’ün telephoto kamera sensöründe, Galaxy S23 Plus’ın kamera modülünde geliştirme görmeyeceğiz. Galaxy S23 serisinin Galaxy S22 ve S22 Plus akıllı telefonlarda bulunan 10 megapiksel telephoto sensörü kullanmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Galaxy S3 Ultra modeli için ne olacağı henüz bilinmiyor.

    Öte yandan hem Samsung S23 hem de S23 Plus’ın gelişmiş ön kamerayla gelmesi bekleniyor. Üst seviye akıllı telefonların bu sefer 12 megapiksel selfie kamerayla geleceği söyleniyor.

    Değişmeyen kamera sensörünün telephoto lensle sınırlı olup olmadığını veya tüm arka kamera kurulumunun aynı kalıp kalmadığını göreceğiz. Şimdiye kadar mevcut bilgiler doğrulanmadı, S23 tanıtımına oldukça uzun bir süre olduğundan değişebilir. Yeni nesil Samsung Galaxy S serisi akıllı telefonların kesin lansman tarihi açıklanmasa da şirketin geçmiş performansına göre Ocak veya Şubat aylarında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

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    _Dominic_Toretto_ 20 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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