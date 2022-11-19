Samsung Galaxy S23 serisinde özel ve hızlı Snapdragon 8 Gen 2 olacak

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 geçtiğimiz günlerde önemli değişikliklerle birlikte tanıtılmıştı. Yeni Kryo CPU üçlüsü, %40’a kadar daha yüksek verimlilik ve %35’e kadar daha yüksek performans sunarken GPU tarafında da %45’e varan güç verimliliği ile %25’e varan daha yüksek performans vadediliyor. Öte yandan güvenilir sızıntı kaynağı Ice universe’e göre, Samsung ile Qualcomm’un iş birliği görünüşe göre Galaxy S23 serisine yarayacak zira telefonlarda daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 versiyonu kullanılacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tanıtıldı: İşte özellikleri 4 gün önce eklendi

Galaxy S23, Android camiasının en güçlüsü olacak

Standart Snapdragon 8 Gen 2’nin aksine Samsung'un özel sürüm Snapdragon 8 Gen 2 yongası 3.2GHz yerine 3.36GHz hızında çalışacak. İlginç bir şekilde benzer bir hız yükseltmesi Adreno GPU tarafında da yaşanıyor olacak: GPU 680MHz'den 719MHz seviyesine çıkartılacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra olduğu düşünülen SM-S918B model numarasına sahip bir cihaz bir süre önce Geekbech’te ortaya çıkmış ve tek çekirdekte 1504, çoklu çekirdekte 4580 puan almıştı. Bu rakamlar Galaxy S22 Ultra’dan büyük oranda yüksek. Hatta iPhone 14 ve 14 Plus’ta bulunan Apple A15 Bionic’e yakın seviyede.

Galaxy S23 Ultra’nın kamera alanında önemli geliştirmelerle gelmesi ve 200 megapiksel kamera ile fark yaratması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy S23 ailesini Şubat ayında tanıtması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S23 serisinde daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 olacak