Samsung Galaxy S23 128GB, daha yavaş USB 3.1 ile gelecek

UFS 3.1 depolama, 2100 Mbps’e kadar sıralı okuma hızlarına, 1200 Mbps’e kadar sıralı yazma hızlarına sahip. UFS 4.0 depolama ise maks. 4200 Mbps okuma, 2800 Mbps yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bu, teoride Galaxy S23 128 GB modelin 256 GB modele kıyasla daha geç açılacağı, uygulamaları açma ve oyun oynatma konusunda daha yavaş olacağı anlamına geliyor.
Samsung, çeşitli pazarlarda Galaxy S23 ön sipariş verenlere ücretsiz depolama yükseltme sunacağını söyledi. Kullanıcılar, 128GB’lık modelin ücretini ödeyip hiçbir ek ücret ödemeden 256GB’lık modele sahip olabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?