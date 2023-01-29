Samsung Galaxy S23 128GB, daha yavaş USB 3.1 ile gelecek

Tam Boyutta Gör Ice Universe’e göre, Galaxy S23 128GB modeli, Galaxy S22 serisi gibi UFS 3.1 depolama kullanacak. Galaxy S23 Plus ve S23 Ultra’nın baz modeli 256GB depolama ile başladığından bu modellerle birlikte Galaxy S23 256GB, UFS 4.0 depolama ile gelecek.

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UFS 3.1 depolama, 2100 Mbps’e kadar sıralı okuma hızlarına, 1200 Mbps’e kadar sıralı yazma hızlarına sahip. UFS 4.0 depolama ise maks. 4200 Mbps okuma, 2800 Mbps yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bu, teoride Galaxy S23 128 GB modelin 256 GB modele kıyasla daha geç açılacağı, uygulamaları açma ve oyun oynatma konusunda daha yavaş olacağı anlamına geliyor.

Samsung, çeşitli pazarlarda Galaxy S23 ön sipariş verenlere ücretsiz depolama yükseltme sunacağını söyledi. Kullanıcılar, 128GB’lık modelin ücretini ödeyip hiçbir ek ücret ödemeden 256GB’lık modele sahip olabilecek.

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