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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 128GB, daha yavaş USB 3.1 ile gelecek

    Samsung Galaxy S23 serisinde yalnızca Plus ve Ultra modellerin USB 4.0 kullanacağı ortaya çıktı. Galaxy S23, fazla yenilikle gelmemekle birlikte baz modeli daha yavaş olacak.
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    samsung galaxy s23 128gb ufs 3.1 Tam Boyutta Gör
    Ice Universe’e göre, Galaxy S23 128GB modeli, Galaxy S22 serisi gibi UFS 3.1 depolama kullanacak. Galaxy S23 Plus ve S23 Ultra’nın baz modeli 256GB depolama ile başladığından bu modellerle birlikte Galaxy S23 256GB, UFS 4.0 depolama ile gelecek.

    UFS 3.1 depolama, 2100 Mbps’e kadar sıralı okuma hızlarına, 1200 Mbps’e kadar sıralı yazma hızlarına sahip. UFS 4.0 depolama ise maks. 4200 Mbps okuma, 2800 Mbps yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bu, teoride Galaxy S23 128 GB modelin 256 GB modele kıyasla daha geç açılacağı, uygulamaları açma ve oyun oynatma konusunda daha yavaş olacağı anlamına geliyor.

    Samsung, çeşitli pazarlarda Galaxy S23 ön sipariş verenlere ücretsiz depolama yükseltme sunacağını söyledi. Kullanıcılar, 128GB’lık modelin ücretini ödeyip hiçbir ek ücret ödemeden 256GB’lık modele sahip olabilecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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