Samsung Galaxy S23 telefonların ekran parlaklığı belli oldu

Düz Galaxy S23 modelinin 1750 nit tepe parlaklığa ulaşan OLED ekrana sahip olması beklenirken, Galaxy S23+ ile Galaxy S23 Ultra da aynı ekran parlaklığı sunacak. S22 serisine bakarak, yalnızca düz modelde ekran parlaklığının yükseltildiğini, Plus ve Ultra modellerinde iyileştirme yapılmadığını söyleyebiliriz.
Bu değişiklikle birlikte Galaxy S23 ile Galaxy S23 Plus arasındaki farklar; ekran boyutu, pil kapasitesi, şarj hızları ve UWB olacak. Her iki telefon da aynı tasarıma, ekran çözünürlüğüne ve parlaklığa, işlemciye, bellek miktarına, kablosuz şarj hızlarına ve kameralara sahip. Kamera demişken, bu telefonların hiçbirinde ana kamera yenilenmedi; tek yükseltme gelişmiş yonga seti ve daha iyi görüntü işleme yoluyla gelecek. Her iki telefon da 4K 60fps HDR videolar çekebilen yeni 12MP ön kameraya sahip.
Galaxy S23 ailesi, Snapdragon 8 Gen 2’nin daha yüksek saat hızına ulaşan bir versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciyle gelecek. Daha iyi performans için hız aşırtmalı CPU ve GPU içeriyor. Samsung’un ayrıca daha iyi termal yönetim sistemi kullandığı söyleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/01/24/samsung-galaxy-s23-series-peak-brightness/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-screen-brightness-boost/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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