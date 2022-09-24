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    Galaxy S23, şarj hızı ile hayal kırıklığı yaratacak

    Android dünyasının en büyük telefon üreticilerinden olan Samsung, Galaxy S23 modellerindeki şarj hızı ile üzecek. Galaxy S23, Galaxy S10 serisi ile aynı maksimum şarj gücünü destekleyecek.
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    Galaxy S23 batarya promosyon materyali
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    Son yıllarda özellikle OnePlus, Oppo ve Xiaomi telefonlarında kullandığı hızlı şarj teknolojiler ile dikkat çekiyor. Çinli firmalar 50W, 80W, 100W ve daha yüksek hızlı şarj teknolojilerini sürekli olarak kullanırken Apple ve Samsung, sürekli olarak geride kalmaya devam ediyor. Yeni sızıntılara göre Galaxy S23 de aynı şekilde rekabetin gerisinde kalacak.

    Galaxy S23, maksimum 25W hızlı şarj desteğine sahip olabilir

    Samsung’a yakın kaynakları ve güvenilir sızıntıları ile bilinen Ice Universe, Galaxy S23 cihazlarının ağ testinden belge paylaştı. Belgeye göre Galaxy S23, 25W hızlı şarj desteği sunacak. Eğer iddia doğruysa Samsung; Galaxy S10 serisinden beri amiral gemi cihazında şarj hızını geliştirmemiş olacak. Ancak Samsung, Galaxy S23 Ultra modelinde tıpkı Galaxy S22 Ultra’da olduğu gibi 45W (veya daha yüksek) şarj desteği sunacaktır.

    Samsung, standart S23 modellerinde 25W şarj gücü kullanarak rekabetin en gerisinde kalacak. Yıllardır şarj hızı ile eleştirilen Apple bile iPhone 13 Pro Max modelinde 27W şarj desteği sunuyor. Artık orta seviye akıllı telefonlarda bile 30-40W şarj güçlerine alışık olduğumuz bu günlerde Samsung, S23 serisi ile eleştirileri üzerine çekecek gibi gözüküyor

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    M
    makine26 4 gün önce

    lexus çakması

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